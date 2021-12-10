Milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika haberleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilmişti. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil. SABAH Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, örneklerle Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hesaplama tablosu hakkında bilgi verirken yetkili isimlerden de konuya yönelik açıklama geldi. Peki EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ne, kimleri kapsıyor? İşte son bilgiler…