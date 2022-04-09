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Haberler Yaşam EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar YT yasası nedir, çıktı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 20:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 20:43

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar YT yasası nedir, çıktı mı, son durum ne?

Milyonlarca vatandaşın gündeminde EYT son dakika haberleri bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasanın çıkmasını beklerken EYT kapsamındakilerin emekli maaşları üç ayrı dönem için ayrı ayrı hesaplanıyor. Kamu personeli için ek gösterge çalışması başlatan hükümet bir taraftan da EYT için formül arıyor. Bilindiği üzere vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar YT yasası nedir, çıktı mı, son durum ne? İşte 9 Nisan 2022 EYT son durum bilgileri…

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar YT yasası nedir, çıktı mı, son durum ne?

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor sorusuna yanıt aranıyor. Emeklilik adına primlerini ödeyen ancak emekli olabilmek için yaşını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler, bu düzenlemeyle emeklilik imkanını yakalayabilecek. Peki EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar YT yasası nedir, çıktı mı, son durum ne?

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar YT yasası nedir, çıktı mı, son durum ne?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu. 80'li yıllarda, ya da 90'ların başlarında işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şu anda emeklilik günleri de geldi. Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak da tarif ettiğimiz bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor.

Maaşların kaç lira olacağını önceden bilmek kolay değil. Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz. Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

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EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar YT yasası nedir, çıktı mı, son durum ne?

UYGULANAN FORMÜLLER

Yukarıda söylediğimiz gibi üç ayrı formül uygulanıyor:

1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.

1999-2008 ARASI: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.

EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenliğin bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar iniyor. Emeklilik için yaşı beklerken çalışmaya devam etmek prim sayısını artırırken, eğer kazançlar da yüksekten yatıyorsa emekli maaşını artıran bir etkiyle sahip oluyor. Prim günü ile yaş arasındaki fark özellikle 2000 ve 2008 sonrası sigortalı olanlarda daha da açıldı.

Bir örnek: Ahmet bey 21 yaşındayken 1988 yılında ilk kez sigortalı oldu. Ahmet beyin emekli olması için 25 yıllık sigortalılık süresi dışında 5.450 gün prim ödemesi gerekiyor. Yaş şartı ise 51. Ahmet bey 5.450 günü 15 yıl çalışarak doldurduğunda yaşı ancak 36 olacak. Dolayısıyla 51 yaşına kadar, 15 yıllık bir süresi daha bulunuyor. Bu süreyi bekleyerek de geçirebilir. Ama çalışarak geçirirse aylık bağlama oranını artırabileceği gibi yüksek kazançla maaşını da yükseltebilecek.

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar YT yasası nedir, çıktı mı, son durum ne?

MAAŞ NASIL ARTIRILIR?

Yukarıdaki örnekte anlattığımız konuyu biraz daha açarak, bu noktada öncelikle emekli maaşının nasıl artacağına bakalım. Emekli maaşını yükselten en önemli unsur sizin aylık prime esas kazancınız. Yani işyerinde sizin için belirlenen brüt maaş oluyor. Maaşınız ne kadar yüksekse, sizin için yatırılan prim miktarı da o kadar artıyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILAN KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999'de önce sigortalı olan ve o tarih itibarıyla emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ötelenenleri ifade ediyor. Bunlar arasında memur, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortalısı bulunuyor. Bu tarihten sonra işe girenler için aranan sigortalılık süresi (kadın 20, erkek 25 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) gününün yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi. Emeklilik için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş koşulunun birlikte sağlanması gerekiyor.

EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar YT yasası nedir, çıktı mı, son durum ne?
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