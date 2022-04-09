Milyonlarca vatandaşın gündeminde EYT son dakika haberleri bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasanın çıkmasını beklerken EYT kapsamındakilerin emekli maaşları üç ayrı dönem için ayrı ayrı hesaplanıyor. Kamu personeli için ek gösterge çalışması başlatan hükümet bir taraftan da EYT için formül arıyor. Bilindiği üzere vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar YT yasası nedir, çıktı mı, son durum ne? İşte 9 Nisan 2022 EYT son durum bilgileri…