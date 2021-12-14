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Haberler Yaşam EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 14 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri
Giriş Tarihi: 14.12.2021 08:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:05

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 14 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri

Aralık ayı ortasında EYT son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Primlerinin ödenmesine karşın emekli olabilmek adına yaşını bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek olan bu yasayla ilgili çeşitli formüller üzerinde durulduğu geçtiğimiz aylarda iddialar arasında yer alıyordu. Konuyla ilgili "EYT yasası çıkacak mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" sorularına yanıt aranmaya başlanmıştı. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri 14 Aralık 2021

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 14 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri

Milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika haberleri ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek detaylar paylaşıldı. Prim borçlarını ödemesine karşın emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyen binlerce kişi EYT ne zaman çıkacak, son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 14 Aralık 2021 EYT son dakika gelişmeleri…

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 14 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler hakkında bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtildi ve "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil fakat düzenlemenin 2022 yılında yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır"

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EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 14 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmıştı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı.

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 14 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri

EYT İLE İLGİLİ BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili en son Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."

"KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 14 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri
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