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Haberler Yaşam EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 16 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum ne, yeni gelişme var mı?
Giriş Tarihi: 16.12.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 12:14

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 16 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum ne, yeni gelişme var mı?

Emekli olmak için prim sayısını bekleyen vatandaşlar EYT son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Her ayın belli dönemlerinde gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bugün yeni gelişmeleriyle takip ediliyor. Özellikle asgari ücret toplantısının bugün yapılacak olması dolasıyla EYT ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor sorusuna yanıt aranıyor. Konuyla ilgili çeşitli formüller üzerinde durulduğu geçtiğimiz aylarda iddialar arasında yer alıyordu. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum ne? İşte son bilgiler

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 16 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ne, yeni gelişme var mı?

EYT son dakika haberleri milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek detaylar paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının ardından konu gündeme taşınmıştı. Öte yandan gün içerisinde binlerce kişi "2021 EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Peki EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum ne?

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 16 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ne, yeni gelişme var mı?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler hakkında bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtildi ve "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil fakat düzenlemenin 2022 yılında yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır"

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EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 16 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ne, yeni gelişme var mı?

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmıştı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı.

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 16 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ne, yeni gelişme var mı?

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 16 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ne, yeni gelişme var mı?

EYT İLE İLGİLİ BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili en son Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."

"KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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