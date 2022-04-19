EYT ne zaman çıkacak, nedir, yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişme 19 Nisan 2022

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmelerini bugünde gündeminde alıyor. Yasa teklifini bekleyenler güncel açıklamaları takip ediyor. Konuyla ilgili son olarak TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalar geldi. AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "3600 ek göstergeyi temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkaracağız" dedi. Peki EYT ne zaman çıkacak, nedir, yasa kimleri kapsıyor? 19 Nisan 2022Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ve sürece dair bilgiler…