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Haberler Yaşam EYT ne zaman çıkacak, nedir, yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişme 19 Nisan 2022
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:31

EYT ne zaman çıkacak, nedir, yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişme 19 Nisan 2022

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmelerini bugünde gündeminde alıyor. Yasa teklifini bekleyenler güncel açıklamaları takip ediyor. Konuyla ilgili son olarak TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalar geldi. AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "3600 ek göstergeyi temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkaracağız" dedi. Peki EYT ne zaman çıkacak, nedir, yasa kimleri kapsıyor? 19 Nisan 2022Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ve sürece dair bilgiler…

EYT ne zaman çıkacak, nedir, yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişme 19 Nisan 2022

EYT ne zaman çıkacak, son durum ne sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Hükümet 6 adımlı yol haritası ile emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi ile konuyu 2022 yılı içerisinde çözüme kavuşturacak. Günden güne netlik kazanan yasayla ilgili EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, çıktı mı merak ediliyor. İşte 2022 yılı içerisinde çözüme kavuşması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası ve EYT son dakika gelişmeleri...

EYT ne zaman çıkacak, nedir, yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişme 19 Nisan 2022

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu. 80'li yıllarda, ya da 90'ların başlarında işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şu anda emeklilik günleri de geldi. Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak da tarif ettiğimiz bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor.

Maaşların kaç lira olacağını önceden bilmek kolay değil. Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz. Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

EYT'DE SON DURUMU NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu Akbaşoğlu, "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle de helalleşeceğiz. " dedi

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EYT ne zaman çıkacak, nedir, yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişme 19 Nisan 2022

EYT İÇİN 6 ADIMLI ÇÖZÜM!

EYT çözümünde 6 adımlı yol haritası belirlendi. 2022 yılı içerisinde çözüme kavuşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, bu adımların ardından yeni düzenlemeyi karşılayacak:

1. Kapsam belirlenecek

2. Emeklilik şartları tespit edilecek

3. Mali boyutu hesaplanacak

4. Maaş hesabı yapılacak

5. Uygulama biçimi tespit edilecek

6. Taslak yazılıp karar alınacak

EYT ne zaman çıkacak, nedir, yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişme 19 Nisan 2022

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999`dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

Bu noktada sadece SSK`lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için ayrı çalışma bekleniyor.

EYT YASASI FORMÜLLERİ NELER?

EYT konusunda çeşitli formüller masada. Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor.

EYT ne zaman çıkacak, nedir, yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişme 19 Nisan 2022
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