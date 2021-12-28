EYT ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resmi açıklamaları takip edenler EYT son durum ile ilgili güncel bilgileri öğrenmek isterken "EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ne?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. İşte EYT son gelişmeler.