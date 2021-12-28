EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum ne?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler hakkında bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtildi ve "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil fakat düzenlemenin 2022 yılında yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır"