Haberler Yaşam EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu | EYT prim gün sayısı kaç oldu, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:06

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu | EYT prim gün sayısı kaç oldu, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren kişiler yaşa bakılmaksızın emekli olabilecek. Bu kapsamda söz konusu yasa ile emekli olmayı bekleyenler erkeklerde ve kadınlardaki emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplama işlemlerine başladı. EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama işlemleri SGK tarafından yayınlanan tablo ile yapılabiliyor. Peki, Kadın ve erkek EYT prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? İşte, yıllara göre EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama.