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Haberler Yaşam EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu | EYT prim gün sayısı kaç oldu, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:06

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu | EYT prim gün sayısı kaç oldu, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren kişiler yaşa bakılmaksızın emekli olabilecek. Bu kapsamda söz konusu yasa ile emekli olmayı bekleyenler erkeklerde ve kadınlardaki emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplama işlemlerine başladı. EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama işlemleri SGK tarafından yayınlanan tablo ile yapılabiliyor. Peki, Kadın ve erkek EYT prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? İşte, yıllara göre EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama.

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu | EYT prim gün sayısı kaç oldu, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği EYT kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yasanın bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasa ile prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlarda ve erkeklerde emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı belli oldu. Bu noktada ''Kadın ve erkek EYT prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, EYT prim gün sayısı kaç oldu, kısmi emeklilik şartları neler? İşte 2023 Kadın/erkek EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi sorgulama…

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu | EYT prim gün sayısı kaç oldu, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

EYT SON DAKİKA HABERİ: EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

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EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu | EYT prim gün sayısı kaç oldu, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşan EYT düzenlemesinin son adımı için tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın yasayı en geç Cuma gününe kadar imzalaması bekleniyor. Ardından EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT'de başvuru süreci de yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası başlayacak. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu | EYT prim gün sayısı kaç oldu, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

EYT YASASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu | EYT prim gün sayısı kaç oldu, 3600 ve 5400 prim gün sayısı ile kısmi emeklilik şartları neler?

EYT ŞARTLARI PAYLAŞILDI!

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

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