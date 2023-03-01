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Haberler Yaşam EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı son dakika! 1 Mart 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 20:47

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı son dakika! 1 Mart 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak?

EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için mutlu sona geliniyor. 28 Şubat akşamı EYT yasası kanun teklifi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'dan emekli maaşı hakkında açıklamalar geldi. Vatandaşlar, "EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023? İşte Resmi Gazete 1 Mart 2023 ve detaylar

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı son dakika! 1 Mart 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak?

EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı sorusu dün kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte herkes tarafından aratılıyor. TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Peki, EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak 2023? İşte detaylar

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı son dakika! 1 Mart 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak?

SON DAKİKA HABERİ | EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

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EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı son dakika! 1 Mart 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak?

EYT YASASI YENİ BİR ŞART GETİRMİYOR

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı son dakika! 1 Mart 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak?

EYT ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya Meclis'e intikal etti. EYT Meclis'ten geçti ve yasalaştı. İşte EYT yasasına göre emeklilik şartları:

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı son dakika! 1 Mart 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak?

İŞTE EYT İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Yasa 4 maddeyi içeriyor

Yaş şartı tamamen kalkıyor

Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak

EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor

Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek

Emekli olduktan sonra 30 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek

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