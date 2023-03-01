Haberler Yaşam EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı son dakika! 1 Mart 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 01.03.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 20:47

EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı son dakika! 1 Mart 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak?

EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için mutlu sona geliniyor. 28 Şubat akşamı EYT yasası kanun teklifi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'dan emekli maaşı hakkında açıklamalar geldi. Vatandaşlar, "EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023? İşte Resmi Gazete 1 Mart 2023 ve detaylar