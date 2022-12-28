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Haberler Yaşam EYT şartları belli oluyor! Yaş sınırı, staj, kısmi emeklilik... İşte EYT'de tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:14

EYT şartları belli oluyor! Yaş sınırı, staj, kısmi emeklilik... İşte EYT'de tüm merak edilenler...

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çalışmaları sona erdi. Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi ve milyonların merakla beklediği yasayla ilgili detaylar netleşti. Bu kapsamda ise "EYT yasası nedir, yaş şartı ve şartları nasıl olacak, resmi gazetede yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin, resmi açıklamanın bu hafta geleceği müjdesini verirken şimdi gözler gelecek o son dakika açıklamasında. Peki, EYT yasası şartları belli oldu mu, nasıl olacak, kimleri kapsayacak? İşte son durum ve merakla beklenen tüm detaylar.

EYT şartları belli oluyor! Yaş sınırı, staj, kısmi emeklilik... İşte EYT’de tüm merak edilenler...

EYT yasası için gelecek açıklama merakla bekleniyor. Şartlar için nefeslerin tutulduğu yeni düzenlemeyle ilgili olarak "EYT yasası nedir, yaş şartı ve şartları nasıl olacak, resmi gazetede yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında düzenlemeyle ilgili tüm detayların bu hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. En çok merak edilen detay ise yaş şartı oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenleme aylar sürdü ve tarihin en kapsamlı düzenlemelerinden biri olarak dikkat çekiyor. EYT ile ilgili şartların bugün veya yarın içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

EYT şartları belli oluyor! Yaş sınırı, staj, kısmi emeklilik... İşte EYT’de tüm merak edilenler...

EYT TABLOSU NETLEŞTİ

Daha önce yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasası 5,7 milyon kapsayacak.

EYT YAŞ ŞARTI OLMAZSA İLK ANDA EMEKLİ OLACAK SAYISI

EYT'de yaş şartı kaldırıldığında bugün itibarıyla prim ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,9 milyon kişi bulunuyor. Daha açık ifade ile eğer EYT düzenlemesi içerisinde yaş sınırı gelmezse yasa çıktığı ilk anda emeklilik hakkı elde edecek kişi sayısı 2 milyon civarında olacak.

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EYT şartları belli oluyor! Yaş sınırı, staj, kısmi emeklilik... İşte EYT’de tüm merak edilenler...

İşte SSK, Bağ-Kur, memur ve işsiz başlığında EYT tablosu

SSK: 746.000
BAĞ-KUR: 480.000
MEMUR: 400.000
İŞSİZ: 274.000

EYT şartları belli oluyor! Yaş sınırı, staj, kısmi emeklilik... İşte EYT’de tüm merak edilenler...

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN KABİNE TOPLANTISI SONRASI EYT MESAJI

Yılın son Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili "Yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" ifadelerini kullanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT yaş şartı ve sınırı konusuna değinerek "Bu hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN SON HESAPLAR YAPILDI

EYT yasası, 2022 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın önemli gündem maddesi oldu. EYT çalışmasının bu teknik boyutunun tamamlanması için artık ince ayarlar kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT düzenlemesi ile ilgili Kabine Toplantısı'nda son durumu paylaştı.

EYT şartları belli oluyor! Yaş sınırı, staj, kısmi emeklilik... İşte EYT’de tüm merak edilenler...

EYT'de yaş sınırı burada en çok merak edilen kısım oldu. Kabine Toplantısı'nda yaş şartının tamamen kalktığı durumda özel sektöre ve kamuya yansıyacak yükün değerlendirilerek son hesaplar yapıldı.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

EYT düzenlemesinde son dönemin en çok merak edilen konuların başında 'EYT yaş sınırı ne olacak' sorusu oldu. Konu hakkında Çalışma Bakanlığı teknik konularda, Hazine Bakanlığı'da bütçe konusunda çalışmalarını tamamlamak üzere. Yaş şartı konusu henüz netleşmedi.

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