BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN KABİNE TOPLANTISI SONRASI EYT MESAJI

Yılın son Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili "Yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" ifadelerini kullanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT yaş şartı ve sınırı konusuna değinerek "Bu hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN SON HESAPLAR YAPILDI

EYT yasası, 2022 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın önemli gündem maddesi oldu. EYT çalışmasının bu teknik boyutunun tamamlanması için artık ince ayarlar kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT düzenlemesi ile ilgili Kabine Toplantısı'nda son durumu paylaştı.