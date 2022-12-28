Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çalışmaları sona erdi. Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi ve milyonların merakla beklediği yasayla ilgili detaylar netleşti. Bu kapsamda ise "EYT yasası nedir, yaş şartı ve şartları nasıl olacak, resmi gazetede yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin, resmi açıklamanın bu hafta geleceği müjdesini verirken şimdi gözler gelecek o son dakika açıklamasında. Peki, EYT yasası şartları belli oldu mu, nasıl olacak, kimleri kapsayacak? İşte son durum ve merakla beklenen tüm detaylar.