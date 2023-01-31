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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis'e sunuldu! İşte EYT şartları, prim günü şartı ve ilk maaş günü
Giriş Tarihi: 31.01.2023 22:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 22:35

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis'e sunuldu! İşte EYT şartları, prim günü şartı ve ilk maaş günü

EYT son dakika haberleri sıklıkla yanıt arıyor. 30 Ocak 2023 tarihinde Meclis'e sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının ne zaman Meclis'ten geçeceği merak konusu. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesapları, EYT şartları ve prim günü üzerinde olumlu sonuç alan vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 4A, 4B, 4C emekli maaşı tablosu, ocak zammı ile birlikte şekillenmişti. Vatandaşlar, "EYT ne zaman yasalaşacak, ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. EŞYT şartları arasında staj, askerlik ve doğum borçlanması, kıdem tazminatı gibi hususlar yer alıyor. İşte EYT son dakika haberleri

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! İşte EYT şartları, prim günü şartı ve ilk maaş günü

EYT şartları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Dün Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Böylece şartları tamamlayan vatandaşlar EYT başvuru ile yakında emekli maaşlarını alabilecek. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İşte EYT son dakika haberi

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! İşte EYT şartları, prim günü şartı ve ilk maaş günü

EYT HABERLERİ | BUGÜN MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!

EYT'de son adım atıldı! Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak bugün Meclis Başkanlığı'nda yerini aldı. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzenleme yasalaşma yolunda.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

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EYT SON DAKİKA: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! İşte EYT şartları, prim günü şartı ve ilk maaş günü

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES!

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! İşte EYT şartları, prim günü şartı ve ilk maaş günü

İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek."

EYT SON DAKİKA: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! İşte EYT şartları, prim günü şartı ve ilk maaş günü

"İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor."

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