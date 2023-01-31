EYT SON DAKİKA: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! İşte EYT şartları, prim günü şartı ve ilk maaş günü

EYT son dakika haberleri sıklıkla yanıt arıyor. 30 Ocak 2023 tarihinde Meclis'e sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının ne zaman Meclis'ten geçeceği merak konusu. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesapları, EYT şartları ve prim günü üzerinde olumlu sonuç alan vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 4A, 4B, 4C emekli maaşı tablosu, ocak zammı ile birlikte şekillenmişti. Vatandaşlar, "EYT ne zaman yasalaşacak, ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. EŞYT şartları arasında staj, askerlik ve doğum borçlanması, kıdem tazminatı gibi hususlar yer alıyor. İşte EYT son dakika haberleri