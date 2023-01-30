Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır? 2023 EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.01.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 16:51

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır? 2023 EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT yasası için son düzlüğe girildi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi, 30 Ocak Pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkesin emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı. SGK tarafından yayınlanan tabloyla beraber sigortalılık süresi ve prim gün sayısı kolayca sorgulanabiliyor. Peki, EYT ne zaman emekli olabilirim? EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır? İşte yıllara göre SGK 4A prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama ekranı…

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır? 2023 EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT ne zaman emekli olabilirim sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün TBMM Başkanlığına sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2 milyonu aşkın vatandaşa emeklilik yolu açan EYT kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Açıklamaya göre, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan ve sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran herkes emeklilik hakkı kazanacak. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken vatandaşlar, emeklilikte sigorta süresi ve prim gün sayısı hesaplama işlemlerine başladı. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama işlemleri SGK'nın hazırladığı tabloyla kolaylıkla yapılabilecek. İşte, erkekler ve kadınlar için EYT SGK 4A sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama işlemleri ile ilgili merak edilenler.

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır? 2023 EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı

EYT HABERLERİ | BUGÜN MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULDU!

EYT'de son viraja girildi. Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunuldu. Ardından alt komisyonlardan geçecek olan teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşması hedefleniyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır? 2023 EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES!

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek."

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır? 2023 EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı

"İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor."

EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır? 2023 EYT sigortalılık süresi ve SGK 4A prim gün sayısı sorgulama ekranı

"Üçüncü olarak da, düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebeti ile taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile bu konuda daimi statüye işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanlarımız ile ilgili bir düzenlemede bulunuyoruz.

Buna göre 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu kardeşlerimizin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz. Emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçin bütün arkadaşlarımız için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu konuda yüz binlerce insanımızın da bu konuda zorunlu emekliliğini bu kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz."

SON DAKİKA