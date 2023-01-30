EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT yasası için son düzlüğe girildi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi, 30 Ocak Pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkesin emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı. SGK tarafından yayınlanan tabloyla beraber sigortalılık süresi ve prim gün sayısı kolayca sorgulanabiliyor. Peki, EYT ne zaman emekli olabilirim? EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır? İşte yıllara göre SGK 4A prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama ekranı…