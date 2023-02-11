EYT son dakika 2023: EYT ne zaman çıkacak, ne oldu, ertelendi mi? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi TBMM'de alt komisyonlardan geçti. En son Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak asrın felaketi Kahramanmaraş depremi ardından milli yas ilan edildi. Hak sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar EYT yasası ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları taslak metinle birlikte belli olmuştu. Peki, EYT ne oldu, ertelendi mi, son durum ne? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…