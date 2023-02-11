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Haberler Yaşam EYT son dakika 2023: EYT ne zaman çıkacak, ne oldu, ertelendi mi? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 11.02.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 19:00

EYT son dakika 2023: EYT ne zaman çıkacak, ne oldu, ertelendi mi? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi TBMM'de alt komisyonlardan geçti. En son Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak asrın felaketi Kahramanmaraş depremi ardından milli yas ilan edildi. Hak sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar EYT yasası ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları taslak metinle birlikte belli olmuştu. Peki, EYT ne oldu, ertelendi mi, son durum ne? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT son dakika 2023: EYT ne zaman çıkacak, ne oldu, ertelendi mi? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT ne zaman çıkacak, ertelendi mi soruları gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte son adıma gelindi. Ülkemizde on ili etkileyen deprem felaketi ardından milli yas ile Meclis çalışmalarına ara verildi. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve başvuru tarihleri prim gün sayısı ile birlikte sorgulanmaya devam ediyor. Peki, EYT ne oldu, iptal mi olacak? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri…

EYT son dakika 2023: EYT ne zaman çıkacak, ne oldu, ertelendi mi? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

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EYT son dakika 2023: EYT ne zaman çıkacak, ne oldu, ertelendi mi? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

EYT son dakika 2023: EYT ne zaman çıkacak, ne oldu, ertelendi mi? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

EYT son dakika 2023: EYT ne zaman çıkacak, ne oldu, ertelendi mi? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri için gözlerini Meclis'e çevirdi.

Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

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