EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne oldu? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifinin bu hafta Genel Kurul'dan geçmesi bekleniyordu ancak on ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından milli yas ilan edildi. Yasla birlikte prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlar EYT yasası ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları netleşmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Peki, EYT ne oldu, ertelendi mi, son durum ne? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri…