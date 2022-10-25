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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 11:53

EYT SON DAKİKA HABERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Bakan Vedat Bilgin'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli konuları arasında aktardığı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri yeni açıklamalar ile takip ediliyor. Emekli adayları EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, formülleri neler sorularına yanıt aramaya başladı. Sene başından bu yana çeşitli formüller gündeme gelmeye devam ederken Bakan Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması net oldu. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşlar; staj, kıdem tazminatı, prim ve yaş konusunda da araştırmalarına devam ediyor. Peki, EYT'de son durum ne? İşte, 25 Ekim 2022 emeklilik haberleri…

EYT SON DAKİKA HABERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri Kabine Toplantısı ile birlikte yeniden gündeme gelmişti. Toplantı ardından konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi ancak Bakan Bilgin konuyla ilgili olarak çalışmaların son durumunu aktarmaya devam ediyor. EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor sorularına yanıt aranıyor. Tek bir modelin varlığı aktarılırken çalışmaların tamamlanması için yılsonu işaret edilmişti. İşte, EYT son dakika haberleri…

EYT SON DAKİKA HABERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada önem taşıyor. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda var.

İşte altın değerindeki diğer EYT önerileri...

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EYT SON DAKİKA HABERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

2000 yılından önce fiili hizmet zammıyla çalışılması durumunda yıpranma süresi başlangıcı geri çekiyor. Askerlikten önce herhangi bir sigorta kolundan işe başlamayanların askerlik borçlanması yapması durumunda emeklilik yaş ve günleri öne çekiyor. Örneğin sigorta girişi Nisan 2000 olmasına karşın 1994 yılında 18 ay askerlik yapan bir kişinin borçlanması halinde sigorta başlangıcı 550 gün geri çekiliyor, 1997'nin ortalarına gidiyor ve EYT'ten yararlanabiliyor.

EYT SON DAKİKA HABERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Yeni yılda asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları da artacağı için öncesinde borçlanmaya gitmek avantajlı oluyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışmaya başlayanları kapsayacak.

Yasa çıktıktan sonra askerlik borçlanması için, yasada açık hüküm bulunması, yönetmelikle uygulamaya açıklık getirilmesi ya da yargı kararıyla uygulamaya teşmil edilmesi gerekiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

EYT SON DAKİKA HABERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Borçlanma için yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı?

Yasa teklifi en geç aralık ayında Meclis'e gelecek. Borçlanma primleri ocak ayında artacak. Teklifin içeriğini gördükten sonra, ihtiyaç duyulan prim gün sayısı kadar yeni yıldaki artışa takılmadan borçlanmaya gitmek yararlı olacak.

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