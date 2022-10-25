EYT SON DAKİKA HABERİ: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Bakan Vedat Bilgin'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli konuları arasında aktardığı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri yeni açıklamalar ile takip ediliyor. Emekli adayları EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, formülleri neler sorularına yanıt aramaya başladı. Sene başından bu yana çeşitli formüller gündeme gelmeye devam ederken Bakan Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması net oldu. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşlar; staj, kıdem tazminatı, prim ve yaş konusunda da araştırmalarına devam ediyor. Peki, EYT'de son durum ne? İşte, 25 Ekim 2022 emeklilik haberleri…