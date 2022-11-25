EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2022: Detaylar netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin tarafından kamuoyu ile paylaşılan detaylar yüz binlerce emekli adayının sorularına yanıt olmuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Başkan Erdoğan'ın adım adım açıklanacağını söylediği konular arasında yer alıyor. Açıklamaya göre yeni seneyle birlikte EYT yasası, sözleşmeliye kadro gibi konular çözüme kavuşacak. Peki, EYT ne zaman çıkacak, nedir, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 EYT son dakika haberleri bugün…