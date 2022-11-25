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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2022: Detaylar netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 14:53

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2022: Detaylar netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin tarafından kamuoyu ile paylaşılan detaylar yüz binlerce emekli adayının sorularına yanıt olmuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Başkan Erdoğan'ın adım adım açıklanacağını söylediği konular arasında yer alıyor. Açıklamaya göre yeni seneyle birlikte EYT yasası, sözleşmeliye kadro gibi konular çözüme kavuşacak. Peki, EYT ne zaman çıkacak, nedir, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 EYT son dakika haberleri bugün…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2022: Detaylar netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri ile takip edilen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım başladı. Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan yasa hakkında staj, kıdem tazminatı, prim, yaş, borçlanma gibi konu başlıkları sene başından bu yana değerlendiriliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar sene sonu Meclis gündeminde olacak. EYT ne zaman çıkacak, nedir, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. İşte, Kasım 2022 EYT son dakika haberleri…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2022: Detaylar netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT YASASI ARALIKTA MECLİSTE!

Düzenlemeyle ilgili yanıltıcı birçok haberin yer alması sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." Denildi.

Ayrıca Bakan Bilgin'in son EYT açıklaması şöyle oldu:

"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2022: Detaylar netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

KAPSAM BELLİ; PRİME TAKILANLAR OLMAYACAK!

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2022: Detaylar netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

YÜZDE 87'Sİ BİR İŞTE ÇALIŞIYOR

EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 2022: Detaylar netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN: ARKA ARKAYA AÇIKLANACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

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