EYT SON DURUM 21 KASIM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası için geri sayım başladı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından aktarılanlara göre yeni yılla birlikte uygulamaya koyulacak EYT düzenlemesi staj, çıraklık, borçlanma, kıdem tazminatı, prim ve yaş gibi konu başlıklarında sorgulanıyor. Merak edilen sorular teker teker yanıtlanırken mevcut yasadaki detaylar da dikkat çekici. Eksik prim konusunu araştıran vatandaşlar EYT son dakika haberleri ve gelişmelerini takip ediyor. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, son durum ile yanıtlar…