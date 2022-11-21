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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 21 KASIM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:41

EYT SON DURUM 21 KASIM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası için geri sayım başladı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından aktarılanlara göre yeni yılla birlikte uygulamaya koyulacak EYT düzenlemesi staj, çıraklık, borçlanma, kıdem tazminatı, prim ve yaş gibi konu başlıklarında sorgulanıyor. Merak edilen sorular teker teker yanıtlanırken mevcut yasadaki detaylar da dikkat çekici. Eksik prim konusunu araştıran vatandaşlar EYT son dakika haberleri ve gelişmelerini takip ediyor. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, son durum ile yanıtlar…

EYT SON DURUM 21 KASIM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT son dakika haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için bekleyiş son buluyor. Bakan Vedat Bilgin'in aktardığına göre yasadan yararlanacak 1,5 milyon EYT'li var. Sene sonu meclise gelmesi beklenen düzenleme için son görüşmeler gerçekleşiyor. Vatandaşların prime takılmayacakları aktarılırken EYT son durum da araştırılanlar arasında. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, yanıtlar…

EYT SON DURUM 21 KASIM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT YASASI ARALIKTA MECLİSE SUNULACAK!

Düzenlemeyle ilgili yanıltıcı birçok haberin yer alması sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." Denildi.

Ayrıca Bakan Bilgin'in son EYT açıklaması şöyle oldu:

"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

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EYT SON DURUM 21 KASIM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

KAPSAM BELLİ; PRİME TAKILANLAR OLMAYACAK!

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT SON DURUM 21 KASIM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

YÜZDE 87'Sİ BİR İŞTE ÇALIŞIYOR

EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.

EYT SON DURUM 21 KASIM 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

BAKAN NEBATİ: KABİNEDE GÜNDEME GELİR

Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çeken Bakan Nebati EYT açıklaması şöyle oldu:

"Bu konuda hiç kimseye benim bir ifadem sözüm, bakışım, duruşum olmamıştır. Ama EYT konusu önemli bir konu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışıyor. Bizler de iş birliğini yürütüyoruz. Son kararı mutlak suretle Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda yürüyen bu iş sonra kabinede gündeme gelir ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklayacaktır."

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