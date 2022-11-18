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Haberler Yaşam EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:25

EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri yılbaşından bu yana gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası yılsonunda Meclise gelmek içim son adımda. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamada emekli adaylarının prime takılmayacağı duyuruldu. Bununla birlikte mevcut düzenleme staj, kıdem tazminatı, borçlanma ve yaş gibi konu başlıkları ile araştırılıyor. EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor gibi sorular yanıt arıyor. EYT son durum bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte, 2022 EYT son dakika haberleri…

EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT YASASI ARALIKTA MECLİSE SUNULACAK!

Düzenlemeyle ilgili yanıltıcı birçok haberin yer alması sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." Denildi.

Ayrıca Bakan Bilgin'in son EYT açıklaması şöyle oldu:

"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

YÜZDE 87'Sİ BİR İŞTE ÇALIŞIYOR

EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.

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EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN: ARKA ARKAYA AÇIKLANACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım"

"Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz."

EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

MEVCUT YASADA EMEKLİLİK İÇİN 3 ŞART VAR

Sabah Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre:

Türkiye'de emeklilik için mevcut yasalara göre 3 şart gerekiyor. Prim, yıl ve yaş. 8 Eylül 1999 öncesi için SSK'da primler işe giriş tarihine göre 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken, bu tarihten sonra işe girenler için yıl şartı kalkıyor ancak prim şartı 7.000 güne çıkıyor. Bağ-Kur'da ise kadınlar için 7.200 erkekler için ise 9.000 prim gerekiyor.

Bakıldığında emekli olabilmek için mutlaka istenen prim gün sayısını doldurmak lazım. Bu günlerde milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi çıktığında da yine emeklilik için prim gün sayısı önem kazanacak. 8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde bile SSK'da en az 5.000 gün gerekecek.

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