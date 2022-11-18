EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri yılbaşından bu yana gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası yılsonunda Meclise gelmek içim son adımda. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamada emekli adaylarının prime takılmayacağı duyuruldu. Bununla birlikte mevcut düzenleme staj, kıdem tazminatı, borçlanma ve yaş gibi konu başlıkları ile araştırılıyor. EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor gibi sorular yanıt arıyor. EYT son durum bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte, 2022 EYT son dakika haberleri…