Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlarda borçlanma fırsatı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:09

EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlarda borçlanma fırsatı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika bugün haberleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan'ın peş peşe açıklanacak dediği konu başlıkları arasında yer alan emeklilikte yaşa takılanlar yasası formüller ile değerlendiriliyor. EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, son durum ne gibi sorular binlerce vatandaşın gündeminde. Staj, çıraklık, prim, yaş, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları ile araştırılan düzenlemede sona gelindi. Peki, EYT nedir, şartları neler? İşte, 2022 EYT son dakika bugün gelişmeleri…

EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlarda borçlanma fırsatı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Düzenlemeyi bekleyen emeklilikte yaşa takılanlar 1,5 milyon kişiyi kapsıyor. Ocak zammı öncesinde emekli maaşı alıp alamayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, kimleri kapsıyor gibi sorulara yanıt arıyor. Yasa öncesi borçlanma ile eksik primleri tamamlamak isteyenler harekete geçti. İşte, EYT son dakika haberleri 2022…

EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlarda borçlanma fırsatı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT SON DURUM: ARALIKTA MECLİSTE!

Düzenlemeyle ilgili yanıltıcı birçok haberin yer alması sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." Denildi.

Ayrıca Bakan Bilgin'in son EYT açıklaması şöyle oldu:

"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlarda borçlanma fırsatı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

KAPSAM BELLİ; PRİME TAKILANLAR OLMAYACAK!

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlarda borçlanma fırsatı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlarda borçlanma fırsatı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

YÜZDE 87'Sİ BİR İŞTE ÇALIŞIYOR

EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.

SON DAKİKA