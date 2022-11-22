EYT son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılanlarda borçlanma fırsatı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika bugün haberleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan'ın peş peşe açıklanacak dediği konu başlıkları arasında yer alan emeklilikte yaşa takılanlar yasası formüller ile değerlendiriliyor. EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, son durum ne gibi sorular binlerce vatandaşın gündeminde. Staj, çıraklık, prim, yaş, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları ile araştırılan düzenlemede sona gelindi. Peki, EYT nedir, şartları neler? İşte, 2022 EYT son dakika bugün gelişmeleri…