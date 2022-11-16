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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar için prim ve yaş sorunu çözüldü! EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, son durum ne, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 16:45

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar için prim ve yaş sorunu çözüldü! EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası için geri sayım başladı. Yasanın çıkış tarihine yakın prim ve yaş konuları çözülürken staj, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları gündeme gelmeye devam ediyor. EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Bakan Bilgin tarafından EYT yasası son durum hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Sene sonunda meclise geleceği konuşulan düzenleme ile ilgili son dakika açıklamaları ve şartlar değerlendiriliyor. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri bugün!

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar için prim ve yaş sorunu çözüldü! EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

EYT son durum gündemden düşmüyor. Bakan Bilgin'den gelen son açıklamada prime takılanların olmayacağı duyurulmuştu. Emekli adayları EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın adım adım açıklanacak dediği konu başlıkları arasında emeklilikte yaşa takılanlar da yer alıyor. İşte, 2022 EYT son dakika haberleri…

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar için prim ve yaş sorunu çözüldü! EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

EYT YASASI ARALIKTA MECLİSE SUNULACAK!

Düzenlemeyle ilgili yanıltıcı birçok haberin yer alması sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." Denildi.

Ayrıca Bakan Bilgin'in son EYT açıklaması şöyle oldu:

"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

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EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar için prim ve yaş sorunu çözüldü! EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

KAPSAM BELLİ; PRİME TAKILANLAR OLMAYACAK!

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar için prim ve yaş sorunu çözüldü! EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

YÜZDE 87'Sİ BİR İŞTE ÇALIŞIYOR

EYT'nin 2023'te uygulamaya konulacağını ifade eden Bilgin, "EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek" dedi.

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar için prim ve yaş sorunu çözüldü! EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

BAKAN NEBATİ: KABİNEDE GÜNDEME GELİR

Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğuna dikkat çeken Bakan Nebati EYT açıklaması şöyle oldu:

"Bu konuda hiç kimseye benim bir ifadem sözüm, bakışım, duruşum olmamıştır. Ama EYT konusu önemli bir konu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışıyor. Bizler de iş birliğini yürütüyoruz. Son kararı mutlak suretle Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda yürüyen bu iş sonra kabinede gündeme gelir ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklayacaktır."

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