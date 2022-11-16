EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar için prim ve yaş sorunu çözüldü! EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası için geri sayım başladı. Yasanın çıkış tarihine yakın prim ve yaş konuları çözülürken staj, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları gündeme gelmeye devam ediyor. EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Bakan Bilgin tarafından EYT yasası son durum hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Sene sonunda meclise geleceği konuşulan düzenleme ile ilgili son dakika açıklamaları ve şartlar değerlendiriliyor. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri bugün!