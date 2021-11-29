Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT bugün son dakika yeni gelişme var mı? 2021 EYT ne zaman çıkacak, son durum ne ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 10:28

EYT bugün son dakika yeni gelişme var mı? 2021 EYT ne zaman çıkacak, son durum ne ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kimleri kapsıyor?

Kasım ayının son günlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika haberleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. EYT'liler de kendileri için düzenleme yapılıp yapılmayacağını sorgulanırken yasanın çıkması bekleniyor. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. Peki EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? 2021 EYT ne zaman çıkacak, son durum ne ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası nedir, kimleri kapsıyor? İşte tüm bilgiler

EYT bugün son dakika yeni gelişme var mı? 2021 EYT ne zaman çıkacak, son durum ne ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kimleri kapsıyor?

EYT son dakika gelişmeleri haftanın ilk günü itibariyle merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek düzenleme yapılacağı duyurulmuştu. Emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamak gerekirken EYT ne zaman çıkacak, yasada son durum ne, kimleri kapsıyor sorularına yanıt aranıyor. Peki EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? 2021 EYT ne zaman çıkacak, son durum ne ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası nedir, kimleri kapsıyor?

EYT bugün son dakika yeni gelişme var mı? 2021 EYT ne zaman çıkacak, son durum ne ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kimleri kapsıyor?

EYT YASASI ÇIKACAK MI? BAKANLIKTAN AÇIKLAMA!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur.

Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT bugün son dakika yeni gelişme var mı? 2021 EYT ne zaman çıkacak, son durum ne ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kimleri kapsıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler hakkında bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtildi ve "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil fakat düzenlemenin 2022 yılında yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır"

EYT bugün son dakika yeni gelişme var mı? 2021 EYT ne zaman çıkacak, son durum ne ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kimleri kapsıyor?

EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmıştı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başladı.

EYT bugün son dakika yeni gelişme var mı? 2021 EYT ne zaman çıkacak, son durum ne ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kimleri kapsıyor?

EYT İLE İLGİLİ BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili en son Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."

"KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA