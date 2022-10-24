Haberler Yaşam EYT son durum Kabine ile yeniden gündemde! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte masadaki formüller

Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 09:08

EYT son durum Kabine ile yeniden gündemde! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte masadaki formüller

EYT son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri gündemdeki yerini koruyor. Sene başından bu yana çeşitli formüller ile değerlendirilen düzenlemede sona gelindi. Bakan Bilgin tarafından aktarılan detaylar sonrası araştırmalar sürüyor. Bugün (24 Ekim 2022) gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrası yeni bir açıklama almayı bekleyen emekli adayları soruyor: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, formülleri neler? Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşlar gündemi yakın mercek altına aldı. Staj, prim, ve yaş konu başlıkları ile gündeme gelen yasa için geri sayım başladı. Peki, EYT'de son durum ne? İşte, yanıtlar…