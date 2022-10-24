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Haberler Yaşam EYT son durum Kabine ile yeniden gündemde! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte masadaki formüller
Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 09:08

EYT son durum Kabine ile yeniden gündemde! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte masadaki formüller

EYT son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri gündemdeki yerini koruyor. Sene başından bu yana çeşitli formüller ile değerlendirilen düzenlemede sona gelindi. Bakan Bilgin tarafından aktarılan detaylar sonrası araştırmalar sürüyor. Bugün (24 Ekim 2022) gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrası yeni bir açıklama almayı bekleyen emekli adayları soruyor: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, formülleri neler? Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşlar gündemi yakın mercek altına aldı. Staj, prim, ve yaş konu başlıkları ile gündeme gelen yasa için geri sayım başladı. Peki, EYT'de son durum ne? İşte, yanıtlar…

EYT son durum Kabine ile yeniden gündemde! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte masadaki formüller

EYT yasası son dakika haberler ile değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip edilen düzenleme masadaki formüller ile hesaplanıyor. EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları hafta başından itibaren yanıt aramaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Kabine ardından yeni bir açıklama bekliyor. Peki, EYT son durum nedir, şartları neler, hangi formüller var? İşte, tüm detaylar…

EYT son durum Kabine ile yeniden gündemde! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte masadaki formüller

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada önem taşıyor. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda var.

İşte altın değerindeki diğer EYT önerileri...

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EYT son durum Kabine ile yeniden gündemde! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte masadaki formüller

2000 yılından önce fiili hizmet zammıyla çalışılması durumunda yıpranma süresi başlangıcı geri çekiyor. Askerlikten önce herhangi bir sigorta kolundan işe başlamayanların askerlik borçlanması yapması durumunda emeklilik yaş ve günleri öne çekiyor. Örneğin sigorta girişi Nisan 2000 olmasına karşın 1994 yılında 18 ay askerlik yapan bir kişinin borçlanması halinde sigorta başlangıcı 550 gün geri çekiliyor, 1997'nin ortalarına gidiyor ve EYT'ten yararlanabiliyor.

EYT son durum Kabine ile yeniden gündemde! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte masadaki formüller

Yeni yılda asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları da artacağı için öncesinde borçlanmaya gitmek avantajlı oluyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışmaya başlayanları kapsayacak.

Yasa çıktıktan sonra askerlik borçlanması için, yasada açık hüküm bulunması, yönetmelikle uygulamaya açıklık getirilmesi ya da yargı kararıyla uygulamaya teşmil edilmesi gerekiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

EYT son durum Kabine ile yeniden gündemde! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte masadaki formüller

Borçlanma için yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı?

Yasa teklifi en geç aralık ayında Meclis'e gelecek. Borçlanma primleri ocak ayında artacak. Teklifin içeriğini gördükten sonra, ihtiyaç duyulan prim gün sayısı kadar yeni yıldaki artışa takılmadan borçlanmaya gitmek yararlı olacak.

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