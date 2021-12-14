EYT son dakika gelişmeleri: 14 Aralık Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT İLE İLGİLİ BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili en son Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."
"KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.