Haberler Yaşam EYT İLK MAAŞ SON DAKİKA ÖDENİYOR! 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? Emekli maaş farkı ödemeleri başladı!

Giriş Tarihi: 05.04.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 18:21

EYT İLK MAAŞ SON DAKİKA ÖDENİYOR! 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? Emekli maaş farkı ödemeleri başladı!

EYT son dakika haberleri: Gelen son bilgiye göre ilk ödemeler alınmaya başladı. Bir süredir yanıt arayan EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinden geçen emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile milyonlarca vatandaş emekli olmak için müracaat etti. Aylıkları bağlananlar EYT maaşları yattı mı, Eylül'de mi yatacak, nasıl öğrenilir sorularına yanıt aramaya başlamıştı. Eylül iddiaları Bakan Vedat Bilgin tarafından çürütüldü. SGK ile İlk emekli maaşı fark ödeme süreci resmen başladı. İşte, 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…