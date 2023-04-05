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Haberler Yaşam EYT İLK MAAŞ SON DAKİKA ÖDENİYOR! 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? Emekli maaş farkı ödemeleri başladı!
Giriş Tarihi: 05.04.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 18:21

EYT İLK MAAŞ SON DAKİKA ÖDENİYOR! 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? Emekli maaş farkı ödemeleri başladı!

EYT son dakika haberleri: Gelen son bilgiye göre ilk ödemeler alınmaya başladı. Bir süredir yanıt arayan EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinden geçen emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile milyonlarca vatandaş emekli olmak için müracaat etti. Aylıkları bağlananlar EYT maaşları yattı mı, Eylül'de mi yatacak, nasıl öğrenilir sorularına yanıt aramaya başlamıştı. Eylül iddiaları Bakan Vedat Bilgin tarafından çürütüldü. SGK ile İlk emekli maaşı fark ödeme süreci resmen başladı. İşte, 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…

EYT İLK MAAŞ SON DAKİKA ÖDENİYOR! 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? Emekli maaş farkı ödemeleri başladı!

EYT emekli maaşı ne zaman yatacak 2023 yılı için araştırılmaya başlamıştı. Başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aşarken 250 binden fazla vatandaşın maaş bağlama işlemleri tamamlandı. SSK, BAĞKUR maaş hesaplama işlemleri ardından müracaat edenler ilk ödemelerini alıyor. EYT maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, nereden öğrenilir soruları gündemdeki yerini koruyor. Başvurular devam ederken fark ödemesi başladı. İşte, EYT ilk maaş ödeme tarihleri hakkında tüm detaylar…

EYT İLK MAAŞ SON DAKİKA ÖDENİYOR! 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? Emekli maaş farkı ödemeleri başladı!

EYT SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

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EYT İLK MAAŞ SON DAKİKA ÖDENİYOR! 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? Emekli maaş farkı ödemeleri başladı!

EYT BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

EYT İLK MAAŞ SON DAKİKA ÖDENİYOR! 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? Emekli maaş farkı ödemeleri başladı!

EYT MAAŞ İŞLEMLERİ İÇİN FAZLA MESAİ!

Ödemelerin zamanında yapılabilmesi adına emeklilerin başvuru işlemlerinin hızlı tamamlanması için SGK personeline ek mesai ödemesi de gündemdeki yerini aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." açıklamasında bulundu.

EYT İLK MAAŞ SON DAKİKA ÖDENİYOR! 2023 EYT maaşları ne zaman yatacak, yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? Emekli maaş farkı ödemeleri başladı!

BAŞVURULAR 1,5 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyordu. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

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