Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri 1 Kasım 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar formülü netleşiyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 22:46

EYT son dakika haberleri 1 Kasım 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar formülü netleşiyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri her gün gündemdeki yerini koruyor. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşların bir süredir beklediği emeklilik yasası için geri sayım başladı. Bakan Bilgin'in açıklaması ile takip edilen süreçte sona gelindi. EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çeşitli formüller masada değerlendirilirken staj, prim, borçlanma, kıdem tazminatı gibi konu başlıkları emeklilikte yaşa takılanlar formülleri üzerinde belirleyici oluyor. İşte, 2022 EYT son durum hakkında tüm merak edilenler…

EYT son dakika haberleri 1 Kasım 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar formülü netleşiyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor, şartları neler gibi sorular yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar yılsonuna yaklaşılırken netlik kazanmaya başlıyor. EYT haberleri her geçen araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl bitmeden askerlik ve çocuk borçlanması hakkında bilgi edinecek vatandaşlar da detayları yakın mercek altına aldı. İşte, EYT son dakika 2022 haberleri…

EYT son dakika haberleri 1 Kasım 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar formülü netleşiyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT'DE SON DURUM: MASADAKİ FORMÜL BELLİ!

Geçtiğimiz günlerde gelen Bakan Bilgin'in EYT açıklaması şöyle:

"Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT son dakika haberleri 1 Kasım 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar formülü netleşiyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız.

EYT son dakika haberleri 1 Kasım 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar formülü netleşiyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım"

"Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz."

EYT son dakika haberleri 1 Kasım 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar formülü netleşiyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT'Lİ DE OLSAN PRİM GÜNÜN MUTLAKA DOLMASI GEREK

Sabah Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre:

Bakıldığında emekli olabilmek için mutlaka istenen prim gün sayısını doldurmak lazım. Bu günlerde milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi çıktığında da yine emeklilik için prim gün sayısı önem kazanacak. 8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde bile SSK'da en az 5.000 gün gerekecek.

SON DAKİKA