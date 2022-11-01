EYT son dakika haberleri 1 Kasım 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar formülü netleşiyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri her gün gündemdeki yerini koruyor. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşların bir süredir beklediği emeklilik yasası için geri sayım başladı. Bakan Bilgin'in açıklaması ile takip edilen süreçte sona gelindi. EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çeşitli formüller masada değerlendirilirken staj, prim, borçlanma, kıdem tazminatı gibi konu başlıkları emeklilikte yaşa takılanlar formülleri üzerinde belirleyici oluyor. İşte, 2022 EYT son durum hakkında tüm merak edilenler…