EYT son dakika haberleri 2022: 1,5 milyon kişi emekli oluyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri sene başından bu yana gündemdeki yerini koruyor. Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı öğrenilen emeklilikte yaşa takılanlar yasası için geri sayım başladı. Sene sonu meclis gündeminde olması beklenen düzenleme için heyecan dorukta. EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt aramaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kamuoyu ile paylaşılmayı bekliyor. İşte, EYT son dakika haberleri bugün…