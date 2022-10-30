Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri 2022 bugün: Prim ve borçlanma detayı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Giriş Tarihi: 30.10.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 10:59

EYT son dakika haberleri 2022 bugün: Prim ve borçlanma detayı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT'de son durum her gün araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bakan Bilgin'den gelen açıklamaya göre emeklilikte yaşa takılanlar yasası için Aralık ayı işaret edildi. Yılsonuna az bir zaman kala emekli adayları prim, borçlanma, kıdem tazminatı ve staj gibi konularda araştırmalara başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler detayları kaçırmamak için EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor sorularını yakın mercek altına aldı. Emeklilik yasası formülleri tek tek değerlendirilirken Bakan Vedat Bilgin'in bu konuda açıklaması net oldu. İşte, EYT son dakika haberleri 2022…