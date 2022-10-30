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Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri 2022 bugün: Prim ve borçlanma detayı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 30.10.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 10:59

EYT son dakika haberleri 2022 bugün: Prim ve borçlanma detayı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT'de son durum her gün araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bakan Bilgin'den gelen açıklamaya göre emeklilikte yaşa takılanlar yasası için Aralık ayı işaret edildi. Yılsonuna az bir zaman kala emekli adayları prim, borçlanma, kıdem tazminatı ve staj gibi konularda araştırmalara başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler detayları kaçırmamak için EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor sorularını yakın mercek altına aldı. Emeklilik yasası formülleri tek tek değerlendirilirken Bakan Vedat Bilgin'in bu konuda açıklaması net oldu. İşte, EYT son dakika haberleri 2022…

EYT son dakika haberleri 2022 bugün: Prim ve borçlanma detayı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, şartları neler gibi sorular emeklilikte yaşa takılanlar için araştırılmaya devam ediyor. Primi eksik emekli adayları için borçlanma tarihi oldukça önemli olacak. Aralık ayı öncesinde prim ve borçlanma konusunda işlemlerini tamamlayacak vatandaşlar staj ve kıdem tazminatı detaylarını da araştırıyor. EYT son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. İşte, 2022 EYT haberleri…

EYT son dakika haberleri 2022 bugün: Prim ve borçlanma detayı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada önem taşıyor. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda var.

İşte altın değerindeki diğer EYT önerileri...

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EYT son dakika haberleri 2022 bugün: Prim ve borçlanma detayı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT'Lİ DE OLSAN PRİM GÜNÜN MUTLAKA DOLMASI GEREK

Sabah Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre:

Bakıldığında emekli olabilmek için mutlaka istenen prim gün sayısını doldurmak lazım. Bu günlerde milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi çıktığında da yine emeklilik için prim gün sayısı önem kazanacak. 8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde bile SSK'da en az 5.000 gün gerekecek.

EYT son dakika haberleri 2022 bugün: Prim ve borçlanma detayı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

BORÇLANMA İMKANI VAR

Prim günlerini tamamlamak için Yasalarımız değişik kesimlere borçlanma imkanları sunuyor. Bunlardan ön çok bilinenleri ise doğum ve askerlik borçlanmaları…

Borçlanma parasını ödeyerek toplu olarak prim satın alma anlamına geliyor. Erkekler askerlikte geçen sürelerin parasını ödeyerek prim gün sayılarına ekleyebiliyor. Kadınlar da sigortadan sonraki 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor.

EYT son dakika haberleri 2022 bugün: Prim ve borçlanma detayı! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

2000 yılından önce fiili hizmet zammıyla çalışılması durumunda yıpranma süresi başlangıcı geri çekiyor. Askerlikten önce herhangi bir sigorta kolundan işe başlamayanların askerlik borçlanması yapması durumunda emeklilik yaş ve günleri öne çekiyor. Örneğin sigorta girişi Nisan 2000 olmasına karşın 1994 yılında 18 ay askerlik yapan bir kişinin borçlanması halinde sigorta başlangıcı 550 gün geri çekiliyor, 1997'nin ortalarına gidiyor ve EYT'ten yararlanabiliyor.

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