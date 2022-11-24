EYT son dakika haberleri 2022: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları nelerdir, maaşlar ne kadar olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili EYT ne zaman çıkacak sorusuna binlerce kişinin yanıt arayışı sürüyor. Vedat Bilgin tarafından aktarılan detaylar prim, yaş, borçlanma, staj ve kıdem tazminatı da dikkat çeken konular arasında bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği yasal düzenleme için geri sayım başlarken, İş Kanunu'nda yer alan bazı önemli ayrıntılar da emeklilik kapısı açacak. Peki: EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları nelerdir, maaşlar ne kadar olacak? İşte EYT son dakika haberleri 2022