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Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri: 2023 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 10:57

EYT son dakika haberleri: 2023 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Şimdi ise gözler "EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?" sorusunun yanıtına çevrildi. 5,3 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi öncelik gündem halini aldı. Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesi Meclis aşamasını tamamladı. Sıra EYT yasasına geldi. Peki EYT son dakika haberleri nelerdir? 27 Ocak 2023 EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

EYT son dakika haberleri: 2023 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini açıklamıştı. Yaklaşık 5 milyon vatandaş EYT son dakika haberlerine odaklanmış durumda. EYT ile ilgili son viraja geldi. Teknik taslak Meclis'te kanun teklifi haline getirildi ve milletvekilleri için imzaya açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün AK Parti milletvekillerine EYT konusunda sunum yaptı ve bütçe konusunda bir sorun olmadığını ifade etti. Peki EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

EYT son dakika haberleri: 2023 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

EYT MECLİS'E GELDİ VE İMZAYA AÇILDI

EYT ile ilgili son viraja geldi. Teknik taslak Meclis'te kanun teklifi haline getirildi ve milletvekilleri için imzaya açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün AK Parti milletvekillerine EYT konusunda sunum yaptı ve bütçe konusunda bir sorun olmadığını ifade etti.

AK Parti grubunda imzaya açılan EYT yasa teklifi için milletvekillerinin imzalarını atması sonrası ikinci aşamaya geçilecek. EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunalacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

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EYT son dakika haberleri: 2023 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

AK PARTİ GRUBU'NUN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ EYT DÜZENLEMESİ

5,3 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi öncelik gündem halini aldı. Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesi Meclis aşamasını tamamladı. Sıra EYT yasasına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kökten çözüm' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri ilgili Bakanlıklarla beraber hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

EYT son dakika haberleri: 2023 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

EYT düzenlemesi 5 aşamadan geçerek yasalaşacak:

Kanun teklifi metinleri hazırlandı
Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek
TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak
Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak
Resmi Gazete'de yayımlanacak

EYT son dakika haberleri: 2023 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

EYT ŞARTLARI NELER OLACAK?

EYT düzenlemesi ile emeklilik için yaş şartı tamamen ortadan kalktı. EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve prim yatırmış sigortalıları kapsıyor. Bununla beraber EYT yasası 4A-4B-4C kategorisinde ayrım yapılmaksızın hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı içindeki çalışanları kapsayacak.

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