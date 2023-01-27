EYT son dakika haberleri: 2023 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Şimdi ise gözler "EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?" sorusunun yanıtına çevrildi. 5,3 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi öncelik gündem halini aldı. Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesi Meclis aşamasını tamamladı. Sıra EYT yasasına geldi. Peki EYT son dakika haberleri nelerdir? 27 Ocak 2023 EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?