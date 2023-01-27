EYT son dakika haberleri: 2023 EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini açıklamıştı. Yaklaşık 5 milyon vatandaş EYT son dakika haberlerine odaklanmış durumda. EYT ile ilgili son viraja geldi. Teknik taslak Meclis'te kanun teklifi haline getirildi ve milletvekilleri için imzaya açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün AK Parti milletvekillerine EYT konusunda sunum yaptı ve bütçe konusunda bir sorun olmadığını ifade etti. Peki EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir?