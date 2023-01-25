EYT SON DURUM 2023 | Bakan Bilgin’den ilk maaş ve TBMM açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman Meclis’e gelecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi hazırlandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği yasa için geri sayım başladı. EYT son dakika haberleri bu kez TBMM süreci için gündemde. Yaş sınırının kaldırılması sonrası Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. Ocak zammı ardından emekli maaşı hesapları da sürüyor. EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Bakan Bilgin'den açıklama geldi. Meclis'ten geçmesi sonrası Resmi Gazetede olacak düzenleme için heyecan dorukta. İşte, EYT son dakika haberleri 2023 bugünkü gelişmeler…