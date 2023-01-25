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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 2023 | Bakan Bilgin'den ilk maaş ve TBMM açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman Meclis'e gelecek?
Giriş Tarihi: 25.01.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 08:23

EYT SON DURUM 2023 | Bakan Bilgin'den ilk maaş ve TBMM açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman Meclis'e gelecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi hazırlandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği yasa için geri sayım başladı. EYT son dakika haberleri bu kez TBMM süreci için gündemde. Yaş sınırının kaldırılması sonrası Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. Ocak zammı ardından emekli maaşı hesapları da sürüyor. EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Bakan Bilgin'den açıklama geldi. Meclis'ten geçmesi sonrası Resmi Gazetede olacak düzenleme için heyecan dorukta. İşte, EYT son dakika haberleri 2023 bugünkü gelişmeler…

EYT SON DURUM 2023 | Bakan Bilgin’den ilk maaş ve TBMM açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman Meclis’e gelecek?

EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Yeni yılın çözülen ilk konuları arasında yer alacak emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi sözleşmeliler ardından TBMM gündeminde yerini alacak. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri başladı. EYT şartları neler, kimleri kapsıyor soruları da yanıt aramaya devam ediyor. Öte yandan staj, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanmaları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak? İşte, son durum gelişmeleri…

EYT SON DURUM 2023 | Bakan Bilgin’den ilk maaş ve TBMM açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman Meclis’e gelecek?

EYT SON DURUM: İLK MAAŞLAR İÇİN GERİ SAYIM!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ardından hemen sorgulanmaya başlayan EYT ilk maaş tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması ile yanıt buldu:

Bakan Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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EYT SON DURUM 2023 | Bakan Bilgin’den ilk maaş ve TBMM açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman Meclis’e gelecek?

EYT STAJ VE ÇIRAKLIK DÖNEMİNİ KAPSAYACAK MI?

Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

EYT SON DURUM 2023 | Bakan Bilgin’den ilk maaş ve TBMM açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman Meclis’e gelecek?

PRİM GÜN SAYISI VE ÇALIŞMA SÜRESİNE DİKKAT!

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın" diye konuştu.

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

EYT SON DURUM 2023 | Bakan Bilgin’den ilk maaş ve TBMM açıklaması! EYT şartları neler, ne zaman Meclis’e gelecek?

EYT MECLİS'E GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazetecilerin EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar" dedi.

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