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Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri 2023: Meclis tarihi belli oldu! EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak? SSK BAĞKUR emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 25.02.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 00:23

EYT son dakika haberleri 2023: Meclis tarihi belli oldu! EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma süreci için geri sayım resmen başladı. Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM, 28 Şubat Salı günü açılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan EYT yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Bu kapsamda EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak, ertelendi mi soruları yanıt aramaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere düzenleme ile ilgili son olarak Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları belli olmuştu. Borçlanma için yeni kararlar alınırken kadın ve erkek prim gün sayısı hesaplama işlemleri devam ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman, şartları neler? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri…

EYT son dakika haberleri 2023: Meclis tarihi belli oldu! EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

EYT iptal mi, ertelendi mi, ne oldu, soruları gündemdeki yerini koruyor. Şubat ayında yasalaşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis sürecini tamamlayamamıştı. Çalışmalarına ara verilen TBMM, 28 Şubat 2023 tarihinde açılacak. Söz konusu düzenleme ile emekli olmayı bekleyenler EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşacak sorularına yanıt arıyor. Emeklilik şartları netlik kazanırken borçlanma konusunda deprem bölgesi için kolaylık tanınmıştı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş hangi ay yatacak? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri….

EYT son dakika haberleri 2023: Meclis tarihi belli oldu! EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

MECLİS AÇILIYOR!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.

Ancak deprem felaketindeki yoğun çalışmalar nedeniyle siyasi partiler yeni bir tarihte ortak mutabakata vardı. Elitaş yaptığı açıklamada yeni tarihi şöyle duyurdu:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

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EYT son dakika haberleri 2023: Meclis tarihi belli oldu! EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

28 ŞUBAT'TA ELE ALINMASI PLANLANIYOR!

Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına 28 Şubat 2023 Salı günü devam edilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifinin ele alınması planlanıyor.

EYT son dakika haberleri 2023: Meclis tarihi belli oldu! EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

MART AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

EYT düzenlemesi Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulmuştu. Şubat ayı içinde çıkarılması planlanan yasa doğrultusunda ilk maaşların mart ayında ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmaları ertelendi.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemenin Meclis'ten mutabakatla çıkarılması için muhalefet partileriyle görüşülecek.

Yasanın Mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İlk maaşların Marta yetişmemesi durumunda Nisan ayında ödenebileceği ifade ediliyor.

EYT son dakika haberleri 2023: Meclis tarihi belli oldu! EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

EYT BORÇLANMASINDA DEPREM BÖLGESİNE EK SÜRE!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok vatandaş asgari ücret zammından etkilenmemek için Aralık ayında borçlanma başvurularını gerçekleştirmişti. SGK da Ocak ayı itibarıyla tebligatları yollamaya başlamıştı. Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme almamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.

Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde yaşayanlar için ek süre getirildi. Buna göre EYT ödemelerinde son tarihi olarak 31 Ağustos dikkate alınacak.

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