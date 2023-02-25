EYT son dakika haberleri 2023: Meclis tarihi belli oldu! EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma süreci için geri sayım resmen başladı. Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM, 28 Şubat Salı günü açılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan EYT yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Bu kapsamda EYT ne oldu, ne zaman yasalaşacak, ertelendi mi soruları yanıt aramaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere düzenleme ile ilgili son olarak Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları belli olmuştu. Borçlanma için yeni kararlar alınırken kadın ve erkek prim gün sayısı hesaplama işlemleri devam ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman, şartları neler? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri…