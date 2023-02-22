Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne zaman Meclis'te görüşülecek? SSK BAĞKUR emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 22.02.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 23:51

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne zaman Meclis'te görüşülecek? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri... Alt komisyonlardan geçen Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma süreci için son adımda. Bilindiği üzere Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilirken EYT yasalaşma süreci de uzamıştı. Bu noktada söz konusu düzenleme ile emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT ne oldu, iptal mi, ertelendi mi, son durum ne sorularını gündeme taşıdı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamasına göre, TBMM 28 Şubat'ta açılacak. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT yasa teklifinin ele alınması bekleniyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşacak? Kadın-erkek sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile beraber SSK BAĞKUR emeklilik şartları ise geçtiğimiz ay belli olmuştu. İşte, EYT son durum gelişmeleri…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Meclis tarihi verildi! EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

EYT ertelendi mi, iptal mi, ne oldu soruları yanıt aramaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifinin Şubat ayında yasalaşması ve ilk maaşların mart ayında ödenmesi bekleniyordu. Ancak 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sebebiyle Meclis çalışmaları ertelendi. Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle ara verilen TBMM, mesaisine 28 Şubat Salı günü EYT düzenlemesi ile başlayacak. Bu noktada yasalaşma süreci EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşacak soruları ile takip ediliyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları netlik kazanırken borçlanma konusunda deprem bölgesi için kolaylık tanındı. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri ve tüm detaylar…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Meclis tarihi verildi! EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

MECLİS TARİHİNDE ORTAK MUTABAKAT!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.

Ancak deprem felaketindeki yoğun çalışmalar nedeniyle siyasi partiler yeni bir tarihte ortak mutabakata vardı. Elitaş yaptığı açıklamada yeni tarihi şöyle duyurdu:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Meclis tarihi verildi! EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

28 ŞUBAT'TA ELE ALINMASI PLANLANIYOR!

Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına 28 Şubat 2023 Salı günü devam edilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifinin ele alınması planlanıyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Meclis tarihi verildi! EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

MART AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

EYT düzenlemesi Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulmuştu. Şubat ayı içinde çıkarılması planlanan yasa doğrultusunda ilk maaşların mart ayında ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmaları ertelendi.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemenin Meclis'ten mutabakatla çıkarılması için muhalefet partileriyle görüşülecek.

Yasanın Mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İlk maaşların Marta yetişmemesi durumunda Nisan ayında ödenebileceği ifade ediliyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Meclis tarihi verildi! EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

EYT BORÇLANMASINDA DEPREM BÖLGESİNE EK SÜRE!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok vatandaş asgari ücret zammından etkilenmemek için Aralık ayında borçlanma başvurularını gerçekleştirmişti. SGK da Ocak ayı itibarıyla tebligatları yollamaya başlamıştı. Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme almamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.

Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde yaşayanlar için ek süre getirildi. Buna göre EYT ödemelerinde son tarihi olarak 31 Ağustos dikkate alınacak.

SON DAKİKA