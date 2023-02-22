EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, ne zaman Meclis'te görüşülecek? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri... Alt komisyonlardan geçen Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma süreci için son adımda. Bilindiği üzere Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilirken EYT yasalaşma süreci de uzamıştı. Bu noktada söz konusu düzenleme ile emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT ne oldu, iptal mi, ertelendi mi, son durum ne sorularını gündeme taşıdı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamasına göre, TBMM 28 Şubat'ta açılacak. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT yasa teklifinin ele alınması bekleniyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşacak? Kadın-erkek sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile beraber SSK BAĞKUR emeklilik şartları ise geçtiğimiz ay belli olmuştu. İşte, EYT son durum gelişmeleri…