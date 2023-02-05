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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ 5 ŞUBAT 2023: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 07:26

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ 5 ŞUBAT 2023: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'te görüşülüyor. Son olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenleme Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR fark etmeksizin yaş sınırına bakılmadan prim gün sayısı ile değerlendiriliyor. EYT son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci sebebiyle gündemde. Emeklilik şartları ve emekli maaşı hesaplama işlemleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Staj ve çıraklık, 3600 prim günü ve taslak metni ile araştırılan yasa adım adım tamamlanıyor. Peki, EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ 5 ŞUBAT 2023: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen detaylı çalışma son adımında. Başvuru yapmayı bekleyen vatandaşlar Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemlerine başladı. EYT şartları, kapsamı, kanun teklifi ile araştırılmaya devam ediyor. Staj, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması başta olmak üzere emekli maaşı üzerinde etkili olacak her detay araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak? İşte, 2023 EYT son durum

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ 5 ŞUBAT 2023: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

SON DAKİKA EYT HABERLERİ | GENEL KURUL'A GİDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan taslak metni, geçtiğimiz hafta Meclis'te kanun teklifi haline getirilmiş ve milletvekilleri için imzaya açılmıştı.

İmzaların atılmasının ardından 30 Ocak 203 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi.

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EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ 5 ŞUBAT 2023: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

EYT MECLİS GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDU!

EYT düzenlemesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Haftaya salı Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanların faydalanacağı kanun teklifi, 7 Şubat 2023 Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak.

EYT yasası Şubat ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz ay sonunda kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ 5 ŞUBAT 2023: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ 5 ŞUBAT 2023: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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