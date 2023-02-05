EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ 5 ŞUBAT 2023: Meclis’ten geçti mi? EYT şartları neler, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'te görüşülüyor. Son olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenleme Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR fark etmeksizin yaş sınırına bakılmadan prim gün sayısı ile değerlendiriliyor. EYT son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci sebebiyle gündemde. Emeklilik şartları ve emekli maaşı hesaplama işlemleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Staj ve çıraklık, 3600 prim günü ve taslak metni ile araştırılan yasa adım adım tamamlanıyor. Peki, EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…