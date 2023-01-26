EYT SON DURUM 2023: Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis’te! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşır?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Meclis'e geldi! Milyonlarca emekli adayı araştırmalarını sürdürüyor. EYT son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci için gündemde. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik ve maaş hesaplama işlemleri ile prim gün sayısı değerlendirmeleri hız kazandı. Kanun teklifinin alt komisyonlardan geçip Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde yasalaşma süreci tamamlanacak ve Resmi Gazete ile yürürlük tarihi beklenecek. Peki, EYT şartları neler, ne zaman yasalaşır, son durum ne? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri ile taslak metin hakkında merak edilenler…