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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 2023: Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis’te! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşır?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 09:57

EYT SON DURUM 2023: Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis’te! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşır?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Meclis'e geldi! Milyonlarca emekli adayı araştırmalarını sürdürüyor. EYT son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci için gündemde. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik ve maaş hesaplama işlemleri ile prim gün sayısı değerlendirmeleri hız kazandı. Kanun teklifinin alt komisyonlardan geçip Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde yasalaşma süreci tamamlanacak ve Resmi Gazete ile yürürlük tarihi beklenecek. Peki, EYT şartları neler, ne zaman yasalaşır, son durum ne? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri ile taslak metin hakkında merak edilenler…

EYT SON DURUM 2023: Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis’te! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşır?

EYT son dakika Meclis'e geldi! Yasa şartları değerlendirilmeye başladı. Milyonlarca vatandaşın beklediği kanun teklifi TBMM'de görüşülüyor. Yaş sınırının ortadan kalkmasıyla birlikte Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri gündeme geldi. Ocak zammı sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekli maaşı hesaplama araştırmaları da hız kazandı. Peki, EYT şartları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman yasalaşacak? İşte, EYT son durum gelişmeleri…

EYT SON DURUM 2023: Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis’te! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşır?

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: MECLİS'E GELDİ!

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Meclis'e geldi. Şartlar ve kapsam TBMM'de imzaya açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kanun teklifi hakkında bir sunum yapara bütçe çalışmalarını paylaştı.

İmzaların ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak kanun teklifinin alt komsiyonlardan ve Genel Kurul'dan geçerek bir hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Yasanın Meclis'ten çıkışı ile birlikte Resmi Gazete sayısı beklenecek.

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EYT SON DURUM 2023: Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis’te! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşır?

İLK MAAŞLAR MART AYINDA!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ardından hemen sorgulanmaya başlayan EYT ilk maaş tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması ile yanıt buldu:

Bakan Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

EYT SON DURUM 2023: Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis’te! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşır?

STAJ VE ÇIRAKLIK KAPSAMDA OLACAK MI?

Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

EYT SON DURUM 2023: Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis’te! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşır?

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın" diye konuştu.

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

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