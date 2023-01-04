Haberler Yaşam EYT SON DURUM 4 OCAK 2023: İşte yasanın yürürlük tarihi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve hesaplama

Giriş Tarihi: 04.01.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 11:15

EYT SON DURUM 4 OCAK 2023: İşte yasanın yürürlük tarihi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve hesaplama

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözüldü. Yaş sınırının kaldırılmasıyla birlikte 2.5 milyon kişi emeklilik hakkından faydalanacak. EYT son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci için takip ediliyor. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenlemenin ardından emeklilik şartları ve hesaplama araştırmaları başladı. EYT ne zaman Meclis'e gelecek ve yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Yasa, Meclis tarihi ardından Resmi Gazetede olacak ve SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin uygulanacak. İşte, EYT son dakika bugün haberleri 2023...