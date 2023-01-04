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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 4 OCAK 2023: İşte yasanın yürürlük tarihi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve hesaplama
Giriş Tarihi: 04.01.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 11:15

EYT SON DURUM 4 OCAK 2023: İşte yasanın yürürlük tarihi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve hesaplama

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözüldü. Yaş sınırının kaldırılmasıyla birlikte 2.5 milyon kişi emeklilik hakkından faydalanacak. EYT son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci için takip ediliyor. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenlemenin ardından emeklilik şartları ve hesaplama araştırmaları başladı. EYT ne zaman Meclis'e gelecek ve yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Yasa, Meclis tarihi ardından Resmi Gazetede olacak ve SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin uygulanacak. İşte, EYT son dakika bugün haberleri 2023...

EYT SON DURUM 4 OCAK 2023: İşte yasanın yürürlük tarihi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve hesaplama

EYT son dakika haberleri 2023 Ocak ayı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emekli maaşı adayı bir an önce haklarına kavuşabilmek için emeklilik hesaplama işlemlerine başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu yaş sınırının ortadan kalkmasıyla çözüldü. EYT şartları, prim gün sayısı ve kapsamı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için ayrı ayrı araştırılıyor. Yasalaşma sürecinin detaylarını Bakan Bilgin'in aktarması bekleniyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak ve yürürlüğe girecek? İşte, yanıtlar…

EYT SON DURUM 4 OCAK 2023: İşte yasanın yürürlük tarihi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve hesaplama

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT SON DURUM 4 OCAK 2023: İşte yasanın yürürlük tarihi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve hesaplama

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT SON DURUM 4 OCAK 2023: İşte yasanın yürürlük tarihi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve hesaplama

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

EYT SON DURUM 4 OCAK 2023: İşte yasanın yürürlük tarihi! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve hesaplama

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile ilgili Meclis takvimine bakıldığında Ocak ayı içerisinde yasanın görüşülmesi bekleniyordu.

Son dakika haberine göre bu hafta sözleşmeliye kadro TBMM gündeminde olacak. Sonraki hafta EYT yasası masaya gelecek

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