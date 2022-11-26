EYT son dakika haberleri 26 Kasım 2022: EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını takip edenler EYT son dakika haberleri araştırmasına çıktı. En son konuyla ilgili Bakan Bilgin'in EYT açıklaması şöyle oldu: "EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var" Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki 26 Kasım 2022 EYT son dakika haberleri nelerdir? EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?