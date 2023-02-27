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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ | Meclis açılış tarihi geldi! EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 08:21

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ | Meclis açılış tarihi geldi! EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Meclis açılış tarihi verildi. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi son olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Genel Kurul'a gidemeyen EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak soruları yanıt aramaya başladı. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte prim gün sayısı hesaplama işlemleri başlarken borçlanmada afet bölgesi için yeni düzenlemelere gidildi. EYT son dakika haberleri yasalaşma sürecinin tamamlanması için takip ediliyor. Peki, kadın ve erkek SSK, BAĞKUR emeklilik şartları nasıl şekillendi? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ | Meclis açılış tarihi geldi! EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Genel Kurul süreci ardından yasalaşması beklenen düzenleme ile emeklilikte aranan yaş şartı kaldırıldı. Prim gün sayısı hesabına göre hak elde edecek vatandaşlar yüzyılın felaketi ardından yarım kalan çalışma hakkında EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte, SSK, BAĞKUR EYT şartları ve son durum…

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ | Meclis açılış tarihi geldi! EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

MECLİS AÇILIYOR!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi yaşanan deprem felaketi ardından sorgulanmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihinin ertelendiğini ve siyasi partilerin ortak mutabakata vardıklarını aktardı:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

Buna göre EYT düzenlemesi için yapılacak görüşmelerin yarın itibarıyla başlaması bekleniyor.

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EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ | Meclis açılış tarihi geldi! EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin Kahramanmaraş depreminin yaşandığı hafta yasalaşması bekleniyordu ancak yüzyılın felaketi ardınan milli yas ve OHAL ilan edilirken birçok milletvekili ve Bakanlar Kurulu afet bölgesinde görev aldı.

Böylece yasanın TBMM süreci uzadı. Ancak Salı günü itibarıyla çalışmalara dönülmesi bekleniyor.

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ | Meclis açılış tarihi geldi! EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT BORÇLANMASI İÇİN SGK'DAN DEPREM BÖLGESİNE EK SÜRE!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok vatandaş asgari ücret zammından etkilenmemek için Aralık ayında borçlanma başvurularını gerçekleştirmişti. SGK da Ocak ayı itibarıyla tebligatları yollamaya başlamıştı. Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme almamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.

Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde yaşayanlar için ek süre getirildi. Buna göre EYT ödemelerinde son tarihi olarak 31 Ağustos dikkate alınacak.

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ | Meclis açılış tarihi geldi! EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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