EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ | Meclis açılış tarihi geldi! EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak? SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Meclis açılış tarihi verildi. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi son olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Genel Kurul'a gidemeyen EYT çıkacak mı, ne oldu, ne zaman çıkacak soruları yanıt aramaya başladı. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte prim gün sayısı hesaplama işlemleri başlarken borçlanmada afet bölgesi için yeni düzenlemelere gidildi. EYT son dakika haberleri yasalaşma sürecinin tamamlanması için takip ediliyor. Peki, kadın ve erkek SSK, BAĞKUR emeklilik şartları nasıl şekillendi? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…