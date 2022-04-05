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Haberler Yaşam EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? EYT Son Dakika Haberleri 5 Nisan 2022
Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:19

EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? EYT Son Dakika Haberleri 5 Nisan 2022

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri her gün ilgiyle takip ediliyor. Bir süredir çeşitli formüllerin konuşulduğu EYT yasası hakkında geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan açıklama gelmişti. Yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte EYT'liler ""EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak" sorularına yanıt arıyor. Son adımların atıldığı yasa konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, EYT nedir, 2022 EYT yasası çıkar mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT son durum

EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? EYT Son Dakika Haberleri 5 Nisan 2022

EYT'liler bir süredir çıkacak yeni yasa ile birlikte emekli olmayı bekliyor. Milyonlarca vatandaş EYT son dakika haberleri hakkında her gün araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde EYT ve 3600 ek gösterge hakkında açıklamalar yapan Akbaşoğlu, süreç konusunda umutlar artırdı. Açıklamanın ardından "EYT yasası çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, EYT nedir, 2022 EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı ve kimleri kapsayacak? İşte cevabı…

EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? EYT Son Dakika Haberleri 5 Nisan 2022

EYT SON DAKİKA HABERLERİ

EYT konusunda çeşitli formüller masada. Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.

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EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? EYT Son Dakika Haberleri 5 Nisan 2022

Kısmi emeklilikle 3.600 günü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Süre tamamlanmasında ise kadınlarda 7.200, erkeklerde de 9.000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. EYT'lilerin yaş ortalaması 48-49 bandında bulunuyor.

EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? EYT Son Dakika Haberleri 5 Nisan 2022

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçen hafta çarşamba günü EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti.

EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimleri kapsıyor? EYT Son Dakika Haberleri 5 Nisan 2022

Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi. Akbaşoğlu konuşmasında; "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

Bu yıl içerisinde 3.600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirileceği bir komisyon kurulması bekleniyor.

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