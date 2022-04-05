EYT'liler bir süredir çıkacak yeni yasa ile birlikte emekli olmayı bekliyor. Milyonlarca vatandaş EYT son dakika haberleri hakkında her gün araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde EYT ve 3600 ek gösterge hakkında açıklamalar yapan Akbaşoğlu, süreç konusunda umutlar artırdı. Açıklamanın ardından "EYT yasası çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, EYT nedir, 2022 EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı ve kimleri kapsayacak? İşte cevabı…