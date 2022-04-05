Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri her gün ilgiyle takip ediliyor. Bir süredir çeşitli formüllerin konuşulduğu EYT yasası hakkında geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan açıklama gelmişti. Yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte EYT'liler ""EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak" sorularına yanıt arıyor. Son adımların atıldığı yasa konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, EYT nedir, 2022 EYT yasası çıkar mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte EYT son durum…