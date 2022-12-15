EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERLERİ 2022: Bakan Nebati harekete geçti! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı, şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen yasa çalışmalarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuyla ilgili harekete geçti. EYT son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Staj, kıdem tazminatı, prim, borçlanma gibi konu başlıkları ile değerlendirilen çalışmalarda son önemli başlık EYT yaş sınırı oldu. Şartın olup olmayacağı merak konusu. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 EYT son dakika bugün haberleri…