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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 27 ARALIK 2022 | Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklandı mı, yaş sınırı olacak mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 07:17

EYT SON DURUM 27 ARALIK 2022 | Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklandı mı, yaş sınırı olacak mı, şartları neler?

Önceki gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından EYT emeklilikte yaşa takılanlar konusu değerlendirildi. Meclis'e geliş tarihi ile ilgili Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Milyonlarca vatandaş EYT son dakika haberleri araştırmalarını sürdürüyor. Prim, yaş şartı, borçlanma ve daha birçok başlıkla değerlendirilen yasa düzenlemesi Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yürütülüyor. Peki, EYT açıklandı mı, yaş sınırı olacak mı, şartları neler, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte, EYT son dakika haberleri 2022 bugün…

EYT SON DURUM 27 ARALIK 2022 | Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklandı mı, yaş sınırı olacak mı, şartları neler?

EYT emeklilikte yaşa takılanlar son durum gündemdeki yerini koruyor. Bu yıl bitmeden çözülüp takvimden kalkması beklenen yasa düzenlemesi için geri sayım başladı. Bakan Bilgin detayları aktarırken Başkan Erdoğan tarafından yapılan değerlendirme de EYT son dakika haberleri ile takip edildi. Yaş şartı, prim, borçlanma gibi konu başlıkları masada yer almaya devam ediyor. Peki, EYT şartları neler, açıklandı mı, ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı? İşte, son gelişmeler…

EYT SON DURUM 27 ARALIK 2022 | Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklandı mı, yaş sınırı olacak mı, şartları neler?

EYT SON DURUM: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇÖZÜM TAKVİMİ!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları aktardı:

"Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz."

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EYT SON DURUM 27 ARALIK 2022 | Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklandı mı, yaş sınırı olacak mı, şartları neler?

BAKAN BİLGİN DETAYLI BİR SUNUM YAPTI!

Kabine Toplantısı'nda detaylı bir sunum yapan Bakan Bilgin öncesinde şunları aktardı:

"Aralık sonu bu çalışma biter, Meclis'e gideriz diye düşünüyoruz. Bitmezse Ocak ayının ilk haftası Meclis'e götürürüz. 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanımıza elimizdeki tabloyu vereceğiz. 1 hafta önce, 1 hafta sonra olmasının ne farkı var?

Kısmi emeklilik koşulları aynen devam edecek. EYT'li bir çalışanınız varsa ve kıdem tazminatını verirseniz o çalışan için 5 puanlık sosyal güvenlik desteği verilecek. Kıdem tazminatı işçinin hesabına yatırılacak, işverene değil. Maliyemiz kıdem tazminatı ödemekte zorlanan işverene kredi verecek."

EYT SON DURUM 27 ARALIK 2022 | Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklandı mı, yaş sınırı olacak mı, şartları neler?

İŞVERENE KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ!

EYT kapsamında kıdem tazminatı sebebiyle işverenin üzerinde oluşacak yükü hafifletme çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlayacak.

Yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği sağlanacak. Detayları Bakan Nebati aktaracak.

Bakan Nebati, takvimin netleştiğini, toplamda 14 başlıkta olan KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacaklarını, ocak ayı itibarıyla kullanıma açmış olacaklarını ve kredilerin amacı dışında kullanılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

EYT SON DURUM 27 ARALIK 2022 | Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklandı mı, yaş sınırı olacak mı, şartları neler?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

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