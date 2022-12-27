Önceki gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından EYT emeklilikte yaşa takılanlar konusu değerlendirildi. Meclis'e geliş tarihi ile ilgili Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Milyonlarca vatandaş EYT son dakika haberleri araştırmalarını sürdürüyor. Prim, yaş şartı, borçlanma ve daha birçok başlıkla değerlendirilen yasa düzenlemesi Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yürütülüyor. Peki, EYT açıklandı mı, yaş sınırı olacak mı, şartları neler, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte, EYT son dakika haberleri 2022 bugün…