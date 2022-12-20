EYT SON DURUM 20 ARALIK 2022: Prim ve yaş dengesi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum gelişmeleri sene sonuna doğru yakın mercek altına alındı. 2023 yılıyla birlikte çözülecekler arasında olduğu aktarılan yasa düzenlemesinde takvim ve taslak belli oldu. EYT şartları yaş ve prim konu başlıkları ile değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Gerekli görüşmeler gerçekleşmeye devam ediyor. EYT son dakika haberleri en çok takip edilenler arasında bugün de yerini aldı. Peki, EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, son gelişmeler…