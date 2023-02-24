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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA BUGÜN GELİŞMELERİ | Yasada değişiklik olur mu? EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:27

EYT SON DAKİKA BUGÜN GELİŞMELERİ | Yasada değişiklik olur mu? EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi halihazırda Meclis'te yer alıyor. Deprem felaketi nedeniyle son adım olan Genel Kurul'a gidemeyen düzenlemenin Meclis'in açılmasıyla birlikte gündemde olması bekleniyor. EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Son etapta yaş şartı olmaksızın Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları açıklanmıştı. Borçlanma için yeni kararlar alınır prim gün sayısı hesaplama işlemleri sürüyor. EYT yasası ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman, ertelendi mi soruları gündemde. Peki, EYT ne oldu, son durum ne, şartları neler? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT SON DAKİKA BUGÜN GELİŞMELERİ | Yasada değişiklik olur mu? EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

EYT ne oldu, iptal mi, ertelendi mi soruları bir süredir gündemde. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası Meclis sürecini tamamlayamayan kanun teklifi için geri sayım başladı. TBMM çalışmalarına yeniden ne zaman başlanacağı belli oldu. EYT yasası ne zaman çıkacak, ilk maaş hangi ay yatacak soruları yanıt arıyor. Öte yandan son adımda değişiklik olup olmayacağı da merak konusu. İşte, emeklilikte yaşa takılanlar EYT son dakika haberleri…

EYT SON DAKİKA BUGÜN GELİŞMELERİ | Yasada değişiklik olur mu? EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

MECLİS AÇILIYOR!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.

Ancak deprem felaketindeki yoğun çalışmalar nedeniyle siyasi partiler yeni bir tarihte ortak mutabakata vardı. Elitaş yaptığı açıklamada yeni tarihi şöyle duyurdu:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

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EYT SON DAKİKA BUGÜN GELİŞMELERİ | Yasada değişiklik olur mu? EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

28 ŞUBAT'TA ELE ALINMASI PLANLANIYOR!

Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına 28 Şubat 2023 Salı günü devam edilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifinin ele alınması planlanıyor.

EYT SON DAKİKA BUGÜN GELİŞMELERİ | Yasada değişiklik olur mu? EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

MART AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

EYT düzenlemesi Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulmuştu. Şubat ayı içinde çıkarılması planlanan yasa doğrultusunda ilk maaşların mart ayında ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmaları ertelendi.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemenin Meclis'ten mutabakatla çıkarılması için muhalefet partileriyle görüşülecek.

Yasanın Mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İlk maaşların Marta yetişmemesi durumunda Nisan ayında ödenebileceği ifade ediliyor.

EYT SON DAKİKA BUGÜN GELİŞMELERİ | Yasada değişiklik olur mu? EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

EYT BORÇLANMASINDA DEPREM BÖLGESİNE EK SÜRE!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok vatandaş asgari ücret zammından etkilenmemek için Aralık ayında borçlanma başvurularını gerçekleştirmişti. SGK da Ocak ayı itibarıyla tebligatları yollamaya başlamıştı. Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme almamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.

Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde yaşayanlar için ek süre getirildi. Buna göre EYT ödemelerinde son tarihi olarak 31 Ağustos dikkate alınacak.

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