EYT SON DAKİKA BUGÜN GELİŞMELERİ | Yasada değişiklik olur mu? EYT ne oldu, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi halihazırda Meclis'te yer alıyor. Deprem felaketi nedeniyle son adım olan Genel Kurul'a gidemeyen düzenlemenin Meclis'in açılmasıyla birlikte gündemde olması bekleniyor. EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Son etapta yaş şartı olmaksızın Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları açıklanmıştı. Borçlanma için yeni kararlar alınır prim gün sayısı hesaplama işlemleri sürüyor. EYT yasası ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman, ertelendi mi soruları gündemde. Peki, EYT ne oldu, son durum ne, şartları neler? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…