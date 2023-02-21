EYT SON DAKİKA 21 ŞUBAT HABERLERİ | Deprem bölgesine ek süre! EYT ne oldu, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi alt komisyonlarda kabul edilmiş ve yasalaşmada son adımı tamamlıyordu. Ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Meclis çalışmalarına ara verildi. EYT son dakika haberleri takip edilmeye devam ederken prim gün sayısı hesaplama, borçlanma gibi konular üzerinde araştırmalar da yoğunlaştı. Son olarak Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları hakkında açıklama gelmişti. Son adımı tamamlaması beklenen EYT yasası ne zaman çıkacak sorusu ile araştırılıyor. Peki, EYT ne oldu, son durum ne, iptal mi? İşte, EYT son dakika haberleri…