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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA 21 ŞUBAT HABERLERİ | Deprem bölgesine ek süre! EYT ne oldu, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 11:01

EYT SON DAKİKA 21 ŞUBAT HABERLERİ | Deprem bölgesine ek süre! EYT ne oldu, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi alt komisyonlarda kabul edilmiş ve yasalaşmada son adımı tamamlıyordu. Ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Meclis çalışmalarına ara verildi. EYT son dakika haberleri takip edilmeye devam ederken prim gün sayısı hesaplama, borçlanma gibi konular üzerinde araştırmalar da yoğunlaştı. Son olarak Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları hakkında açıklama gelmişti. Son adımı tamamlaması beklenen EYT yasası ne zaman çıkacak sorusu ile araştırılıyor. Peki, EYT ne oldu, son durum ne, iptal mi? İşte, EYT son dakika haberleri…

EYT SON DAKİKA 21 ŞUBAT HABERLERİ | Deprem bölgesine ek süre! EYT ne oldu, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

EYT yasası ne zaman çıkacak merakla bekleniyor. Görüşmeleri tamamlanan çalışmayla ilgili son adımın atılması bekleniyor. Borçlanma konusunda deprem bölgesi için kolaylık tanınırken yasalaşma sürecinin tamamlanması için Meclis açılış tarihi bekleniyor. EYT ne oldu, son durum ne, iptal mi gibi sorular vatandaşların gündeminde. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve başvuruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, EYT son dakika haberleri bugün…

EYT SON DAKİKA 21 ŞUBAT HABERLERİ | Deprem bölgesine ek süre! EYT ne oldu, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

MECLİS TARİHİNDE ORTAK MUTABAKAT!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.

Ancak deprem felaketindeki yoğun çalışmalar nedeniyle siyasi partiler yeni bir tarihte ortak mutabakata vardı. Elitaş yaptığı açıklamada yeni tarihi şöyle duyurdu:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

Buna göre EYT düzenlemesi için yapılacak görüşmelerin de belirtilen tarihle birlikte devam etmesi bekleniyor.

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EYT SON DAKİKA 21 ŞUBAT HABERLERİ | Deprem bölgesine ek süre! EYT ne oldu, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

EYT SON DAKİKA 21 ŞUBAT HABERLERİ | Deprem bölgesine ek süre! EYT ne oldu, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

EYT BORÇLANMASINDA DEPREM BÖLGESİNE EK SÜRE!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok vatandaş asgari ücret zammından etkilenmemek için Aralık ayında borçlanma başvurularını gerçekleştirmişti. SGK da Ocak ayı itibarıyla tebligatları yollamaya başlamıştı. Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme almamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.

Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde yaşayanlar için ek süre getirildi. Buna göre EYT ödemelerinde son tarihi olarak 31 Ağustos dikkate alınacak.

EYT SON DAKİKA 21 ŞUBAT HABERLERİ | Deprem bölgesine ek süre! EYT ne oldu, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte emeklilik şartları

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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