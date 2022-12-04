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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 4 ARALIK 2022: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak!
Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:30

EYT SON DURUM 4 ARALIK 2022: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak!

Emeklilikte yaşa takılanlar çözüme kavuşuyor. Geçtiğimiz günler TİSK Başkanı ile bir araya gelen Bakan Bilgin açıklamaları ile EYT ne zaman çıkacak sorusunu yanıtlıyor. Son dönemin en önemli konuları arasında yer alan yaş haddine takılan emekli adayları çeşitli formüller ile konuşulmuştu. Sene sonunun gelmesiyle birlikte asıl formüle giden yollar açıldı. EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini koruyor. 1,5 milyon vatandaşın beklediği yasanın Meclis'e gelişi için heyecan dorukta. İşte, 2022 EYT son dakika bugün gelişmeleri…

EYT SON DURUM 4 ARALIK 2022: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak!

EYT son durum bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yaş haddinden emekli olamayan 1,5 milyon vatandaş gelecek yasanın şartlarını merak ediyor. Mevcut yasada bulunan prim ve yaş şartları ile değerlendirilen düzenlemeye dair yeni ipuçları Bakan Bilgin tarafından paylaşılıyor. Başkan Erdoğan'ın adım adım açıklanacak dediği konu başlıkları arasında emeklilikte yaşa takılanlar yasası da yer alıyor. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri 2022…

EYT SON DURUM 4 ARALIK 2022: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak!

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak ancak 16 Aralık sonrası yasanın Meclise gelmesi olası. Gelmemesi durumunda yeni yılda; ocak ayının başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Yeni yıla kalması halinde 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması ile yasa tarihine dikkat çekti:

"Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız"

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EYT SON DURUM 4 ARALIK 2022: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak!

TİSK BAŞKANI: EYT'DE ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNDUK!

Geçtiğimiz gün asgari ücret ve EYT son durumu hakkında TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Bakan Bilgin görüşmesi sonrası Akkol şu ifadeleri kullandı:

"EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var.

Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor."

EYT SON DURUM 4 ARALIK 2022: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak!

"Yüzde 80'in üzerindeki EYT'liler iş hayatına devam etmek istiyor. Devletten Maaş almak ve işletmede çalışmak istiyor. Çok sayıda işveren istihdamı devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek."

EYT SON DURUM 4 ARALIK 2022: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak!

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR PRİME TAKILMAYACAK!

Bakan Bilgin tarafından son aktarılan gelişmelere göre bir süredir gündemde yer alan prime takılma meselesi de çözüldü:

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

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