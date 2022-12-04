EYT SON DURUM 4 ARALIK 2022: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar prime takılmayacak!

Emeklilikte yaşa takılanlar çözüme kavuşuyor. Geçtiğimiz günler TİSK Başkanı ile bir araya gelen Bakan Bilgin açıklamaları ile EYT ne zaman çıkacak sorusunu yanıtlıyor. Son dönemin en önemli konuları arasında yer alan yaş haddine takılan emekli adayları çeşitli formüller ile konuşulmuştu. Sene sonunun gelmesiyle birlikte asıl formüle giden yollar açıldı. EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini koruyor. 1,5 milyon vatandaşın beklediği yasanın Meclis'e gelişi için heyecan dorukta. İşte, 2022 EYT son dakika bugün gelişmeleri…