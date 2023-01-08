Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 11:26

EYT son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Yaş şartının aranmayacağı belirtilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Bu noktada emekli maaşı almak için gün sayan vatandaşlar, yeni yıla girilmesiyle beraber emeklilik hesaplama işlemlerine başladı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için EYT şartları, prim gün sayısı ve kapsamı ile araştırmalar hız kazandı. Yakın zamanda Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen düzenleme ile ilgili detaylar Bakan Bilgin tarafından aktarılıyor. Peki, 2023 EYT Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, detaylar.