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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 11:26

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Yaş şartının aranmayacağı belirtilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Bu noktada emekli maaşı almak için gün sayan vatandaşlar, yeni yıla girilmesiyle beraber emeklilik hesaplama işlemlerine başladı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için EYT şartları, prim gün sayısı ve kapsamı ile araştırmalar hız kazandı. Yakın zamanda Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen düzenleme ile ilgili detaylar Bakan Bilgin tarafından aktarılıyor. Peki, 2023 EYT Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, detaylar.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yeni yıla girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş sınırı kaldırıldı. Akabinde 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hesaplama işlemlerine başladı. Söz konusu düzenleme Meclis'te onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu noktada emekli maaşı almak için geri sayıma geçen vatandaşlar emeklilik başvuru işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. Yasa öncesi Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve hesaplama işlemleri sürüyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

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