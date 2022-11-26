EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım başladı. Yılbaşından bu yana yanıt arayan EYT ne zaman çıkacak sorusu Bakan Bilgin tarafından yanıtlandı. 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan yasa şartları staj, kıdem tazminatı, prim, yaş, borçlanma gibi konu başlıkları ile değerlendiriliyor. Mevcut yasada bazı şartlar korunurken bazıları için de kolaylık sağlanacağı Vedat Bilgin'in açıklaması ile öğrenilmişti. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri bugün…