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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 26.11.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 10:44

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım başladı. Yılbaşından bu yana yanıt arayan EYT ne zaman çıkacak sorusu Bakan Bilgin tarafından yanıtlandı. 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan yasa şartları staj, kıdem tazminatı, prim, yaş, borçlanma gibi konu başlıkları ile değerlendiriliyor. Mevcut yasada bazı şartlar korunurken bazıları için de kolaylık sağlanacağı Vedat Bilgin'in açıklaması ile öğrenilmişti. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri bugün…

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri 26 Kasım 2022 için araştırılmaya başladı. Emekli adayları için uzun bir süredir değerlendirilen yasanın Meclis'e geleceği tarih netlik kazanmaya başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde emeklilikte yaşa takılanlar yasası için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan'ın peşe peşe açıklanacak dediği konular arasında yer alan çalışma için sona gelindi. Peki, EYT ne zaman açıklanacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son durum

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT YASASI MECLİS'E GELİYOR!

Düzenlemeyle ilgili yanıltıcı birçok haberin yer alması sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." Denildi.

Bakan Bilgin'in EYT açıklaması şöyle oldu:

"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var"

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EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR PRİME TAKILMAYACAK!

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN: ARKA ARKAYA AÇIKLANACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için tarih açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

MASADAKİ FORMÜL BELLİ!

Bakan Bilgin'in EYT formülü hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.

Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız."

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