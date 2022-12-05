EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN | Emeklilikte yaşa takılanlar yasası için son adım! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar için son adım atılıyor. Geçtiğimiz günlerde TİSK Başkanı ile görüşen Bakan Bilgin EYT yasası hakkında son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor. Başkan Erdoğan'ın yeni yılla beraber peş peşe açıklanacak dediği konu başlıkları arasında yer alan yaş haddine takılan emekli adayları ocak zammı öncesinde düzenlemeyi EYT son dakika haberleri ile takip ediyor. Staj, kıdem tazminatı, prim, yaş, borçlanma gibi başlıklar masada. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…