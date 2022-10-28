Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar yasası staj ve kıdem detayları ile şekilleniyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 28.10.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 16:58

EYT son dakika haberleri emekli adaylarının gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar Bakan Bilgin'in açıklamaları ile kamuoyu ile paylaşılıyor. EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, formülleri neler soruları sene başından bu yana yanıt aramaya devam ediyor. Ocak zammı öncesinde yeni senede maaş alıp alamayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar masadaki formülleri değerlendiriyor ve açıklamaları takip ediyor. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşlar; staj, kıdem tazminatı, prim ve yaş konusunda da araştırmalarına devam ediyor. Peki, EYT son durum nedir? İşte, 2022 emeklilik yasası haberleri…