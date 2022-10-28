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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar yasası staj ve kıdem detayları ile şekilleniyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 16:58

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar yasası staj ve kıdem detayları ile şekilleniyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri emekli adaylarının gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar Bakan Bilgin'in açıklamaları ile kamuoyu ile paylaşılıyor. EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, formülleri neler soruları sene başından bu yana yanıt aramaya devam ediyor. Ocak zammı öncesinde yeni senede maaş alıp alamayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar masadaki formülleri değerlendiriyor ve açıklamaları takip ediyor. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşlar; staj, kıdem tazminatı, prim ve yaş konusunda da araştırmalarına devam ediyor. Peki, EYT son durum nedir? İşte, 2022 emeklilik yasası haberleri…

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar yasası staj ve kıdem detayları ile şekilleniyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri her gün gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bakan Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalar doğrultusunda Türkiye modelinin uygulanacağı belirlenirken detaylar gelmeye devam ediyor. EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt arıyor. Çalışmaların bitiş tarihi için yılsonu işaret edilmişti. İşte, EYT son dakika haberleri 2022…

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar yasası staj ve kıdem detayları ile şekilleniyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada önem taşıyor. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda var.

İşte altın değerindeki diğer EYT önerileri...

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EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar yasası staj ve kıdem detayları ile şekilleniyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

2000 yılından önce fiili hizmet zammıyla çalışılması durumunda yıpranma süresi başlangıcı geri çekiyor. Askerlikten önce herhangi bir sigorta kolundan işe başlamayanların askerlik borçlanması yapması durumunda emeklilik yaş ve günleri öne çekiyor. Örneğin sigorta girişi Nisan 2000 olmasına karşın 1994 yılında 18 ay askerlik yapan bir kişinin borçlanması halinde sigorta başlangıcı 550 gün geri çekiliyor, 1997'nin ortalarına gidiyor ve EYT'ten yararlanabiliyor.

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar yasası staj ve kıdem detayları ile şekilleniyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Yeni yılda asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları da artacağı için öncesinde borçlanmaya gitmek avantajlı oluyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışmaya başlayanları kapsayacak.

Yasa çıktıktan sonra askerlik borçlanması için, yasada açık hüküm bulunması, yönetmelikle uygulamaya açıklık getirilmesi ya da yargı kararıyla uygulamaya teşmil edilmesi gerekiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

EYT SON DAKİKA BUGÜN: Emeklilikte yaşa takılanlar yasası staj ve kıdem detayları ile şekilleniyor! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Borçlanma için yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı?

Yasa teklifi en geç aralık ayında Meclis'e gelecek. Borçlanma primleri ocak ayında artacak. Teklifin içeriğini gördükten sonra, ihtiyaç duyulan prim gün sayısı kadar yeni yıldaki artışa takılmadan borçlanmaya gitmek yararlı olacak.

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