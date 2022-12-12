EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Kabine sonrası açıklama geldi mi? EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT yaş sınırı bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Bakan Bilgin, Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantısı arından gündeme gelen konu için gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamasına odaklandı. EYT son dakika haberleri 12 Aralık 2022 bugün de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Staj, prim, yaş, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları ile gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar için taslak ve takvim belli oldu. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika bugün haberleri…