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Giriş Tarihi: 12.12.2022 20:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 20:14

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Kabine sonrası açıklama geldi mi? EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT yaş sınırı bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Bakan Bilgin, Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın toplantısı arından gündeme gelen konu için gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamasına odaklandı. EYT son dakika haberleri 12 Aralık 2022 bugün de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Staj, prim, yaş, kıdem tazminatı, borçlanma gibi konu başlıkları ile gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar için taslak ve takvim belli oldu. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika bugün haberleri…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Kabine sonrası açıklama geldi mi? EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT son dakika haberleri bu akşam arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için yaş şartı değişikliği gündeme geldi. Konuyla ilgili Kabine Toplantısı ardından açıklama takip edildi. EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. Yasanın en geç Ocak ayında Meclis'te olması bekleniyor. İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Kabine sonrası açıklama geldi mi? EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT HABERLERİ SON DAKİKA: EN KAPSAMLI DÜZENLEME!

EYT son durum Bakan Bilgin'in açıklamaları ile şekillendi:

"Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis'le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın."

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Kabine sonrası açıklama geldi mi? EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Kabine sonrası açıklama geldi mi? EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak. Yasanın 2023 Ocak ayında görüşülmesi bekleniyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Kabine sonrası açıklama geldi mi? EYT yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Yeni yıl için 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başlamıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması ile yasa tarihine dikkat çekti:

"Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız"

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