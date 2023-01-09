Haberler Yaşam EYT SON DURUM 9 OCAK 2023: Kabine Toplantısı bekleniyor! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve maaş hesaplama

Giriş Tarihi: 09.01.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 06:51

EYT SON DURUM 9 OCAK 2023: Kabine Toplantısı bekleniyor! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve maaş hesaplama

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis takviminde yerini aldı. 9 Ocak 2023 bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile yasa tarihi başta olmak üzere detayların Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yaş sınırının kaldırılması ardından EYT son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci ile gündemde. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı ve emekli maaşı hesaplama araştırmaları son alınan maaş zammı sonrası başladı. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek, şartları neler? İşte, EYT son dakika bugün haberleri…