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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 9 OCAK 2023: Kabine Toplantısı bekleniyor! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve maaş hesaplama
Giriş Tarihi: 09.01.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 06:51

EYT SON DURUM 9 OCAK 2023: Kabine Toplantısı bekleniyor! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve maaş hesaplama

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis takviminde yerini aldı. 9 Ocak 2023 bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile yasa tarihi başta olmak üzere detayların Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yaş sınırının kaldırılması ardından EYT son dakika haberleri bu kez yasalaşma süreci ile gündemde. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı ve emekli maaşı hesaplama araştırmaları son alınan maaş zammı sonrası başladı. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek, şartları neler? İşte, EYT son dakika bugün haberleri…

EYT SON DURUM 9 OCAK 2023: Kabine Toplantısı bekleniyor! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve maaş hesaplama

EYT şartları, maaş hesaplama ve kapsamı hakkındaki araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından açıklanan yaş şartının ortadan kalkması ardından emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvurusu için heyecanla yasalaşma sürecini bekliyor. Yasanın ardından kanun Resmi Gazetede yayımlanacak. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak ve yürürlüğe girecek? İşte, EYT son dakika haberleri 2023…

EYT SON DURUM 9 OCAK 2023: Kabine Toplantısı bekleniyor! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve maaş hesaplama

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT SON DURUM 9 OCAK 2023: Kabine Toplantısı bekleniyor! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve maaş hesaplama

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT SON DURUM 9 OCAK 2023: Kabine Toplantısı bekleniyor! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve maaş hesaplama

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

EYT SON DURUM 9 OCAK 2023: Kabine Toplantısı bekleniyor! EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? İşte emeklilik şartları ve maaş hesaplama

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile ilgili Meclis takvimine bakıldığında Ocak ayı içerisinde yasanın görüşülmesi bekleniyordu.

Son dakika haberine göre bu hafta sözleşmeliye kadro TBMM gündeminde olacak. Sonraki hafta EYT yasası masaya gelecek

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