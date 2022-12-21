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Haberler Yaşam EYT SON DURUM 21 ARALIK 2022: Kıdem tazminatı çalışması yasaya destek olacak! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 15:42

EYT SON DURUM 21 ARALIK 2022: Kıdem tazminatı çalışması yasaya destek olacak! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum gelişmeleri emekli adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak yaş şartı üzerinde değerlendirilen yasa düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da çalışmalar başladı. Kıdem tazminatı üzerinde durulurken EYT şartları neler, yaş sınırı olacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları yanıt aramaya devam ediyor. EYT son dakika haberleri ile takip edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmada takvim ve taslak da belli oldu. İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…

EYT SON DURUM 21 ARALIK 2022: Kıdem tazminatı çalışması yasaya destek olacak! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri yakın mercek altına alındı. Bakan Bilgin'in açıklamaları yanı sıra kıdem tazminatı üzerinde yapılacak çalışma için Bakan Nebati'nin açıklamaları da takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yol haritası çizildi. EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı olacak mı, şartları neler soruları yılbaşından bu yana gündemdeki yerini koruyor. Ocak ayında Meclis'e gelmesi beklenen yasa için bekleyiş sürüyor. İşte, EYT son durum gelişmeleri…

EYT SON DURUM 21 ARALIK 2022: Kıdem tazminatı çalışması yasaya destek olacak! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT HABERLERİ SON DAKİKA: İŞVERENE KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ!

EYT kapsamında kıdem tazminatı sebebiyle işverenin üzerinde oluşacak yükü hafifletme çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlayacak.

Yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği sağlanacak. Detayları Bakan Nebati aktaracak.

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EYT SON DURUM 21 ARALIK 2022: Kıdem tazminatı çalışması yasaya destek olacak! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan'a yöneltilen "EYT konusunun 2023'e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?" sorusu şöyle cevaplandı:

Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.

EYT SON DURUM 21 ARALIK 2022: Kıdem tazminatı çalışması yasaya destek olacak! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

EYT SON DURUM 21 ARALIK 2022: Kıdem tazminatı çalışması yasaya destek olacak! EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmeleri yapıldı.

Aralık ayında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak. Yasanın 2023 Ocak ayında görüşülmesi bekleniyor.

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