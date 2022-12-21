Emeklilikte yaşa takılanlar son durum gelişmeleri emekli adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak yaş şartı üzerinde değerlendirilen yasa düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da çalışmalar başladı. Kıdem tazminatı üzerinde durulurken EYT şartları neler, yaş sınırı olacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları yanıt aramaya devam ediyor. EYT son dakika haberleri ile takip edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmada takvim ve taslak da belli oldu. İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…